У прес-службі глави РП відмовилися розповісти деталі розмови Коморовського з Януковичем

Прес-служба президента Польщі не відповіла на запит УНІАН щодо розмови 8 вересня Броніслава КОМОРОВСЬКОГО з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, представник прес-служби не зміг уточнити навіть з чиєї ініціативи відбулася ця розмова, зазначивши, що додаткова інформація може бути надана не раніше понеділка, 12 вересня.

У короткому повідомленні на своєму сайті прес-служба повідомляє лише про розмову президентів, згадуючи одну з її тем – Угоду про асоціацію України з Євросоюзом.

«Темами розмов були, зокрема, нинішній стан і умови переговорів щодо Угоди про асоціацію України з ЄС”, - йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня прес-служба В.ЯНУКОВИЧА поширила інформацію про те, що президент України обговорив зі своїм польським колегою сучасний стан і перспективи переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Деталі розмови не називалися.

3 вересня після неформального саміту міністрів закордонних справ держав-членів Євросоюзу глава МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ заявив, що європейська сторона поки не зриватиме переговорів про асоціацію з Україною через справу Юлії ТИМОШЕНКО.

Водночас інший учасник саміту глава МЗС Франції Алан ЖЮППЕ сказав, що ратифікація в разі підписання між Євросоюзом і Україною угоди про політичну асоціацію залежатиме від зняття «необґрунтованих звинувачень» з Ю.ТИМОШЕНКО.

У грудні ц. р. на саміті «Україна-ЄС» Київ сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС, що включає створення зони вільної торгівлі.