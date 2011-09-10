Тігіпко вважає, що може стати одним з лідерів Партії регіонів

Лідер партії "Сильна Україна", віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що він може стати одним з лідерів Партії регіонів після входження його політсили до цієї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив в ефірі "Шустер Live".

"Якщо я буду конкурентоспроможний, я приживуся в цій партії. Можливо, буду лідером її. Або в складі кількох лідерів, групи лідерів, але головне зробити справу", - заявив С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що його партія без сумніву могла б конкурувати з Партією регіонів, однак наразі немає сенсу. "Я це добре розумію. Але навіщо?", - зазначив він.

С.ТІГІПКО наголосив, що нині влада стоїть перед необхідністю проведення реформ так само як і попередники, але ті побоялися їх проводити через можливе падіння рейтингу. "Коли ЯНУКОВИЧ пішов на це і підписавши сьогодні пенсійну реформу, він чітко розуміє, що він втрачає", - сказав С.ТІГІПКО. Він наголосив, що прийшов до влади, аби проводити реформи і сьогодні немає сенсу партіям "Сильна Україна" та Партії регіонів конкурувати, оскільки останні йдуть на ці реформи.

"Якщо вони йдуть на ці реформи. Якщо їм вдалося концентрувати владу. Так легше мені і моїм колегам провести ці реформи", - додав він.