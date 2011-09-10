У Тимошенко й Луценка з'явилися шанси вийти на волю - ЗМІ

Колишні прем`єр-міністр України і міністр внутрішніх справ Юлія ТИМОШЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО одержать обвинувальний вирок, але в осяжному майбутньому можуть вийти на волю.

Про це пише газета "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на джерела в Адміністрації Президента.

Як зазначає видання, «складні відносини з Кремлем змушують офіційний Київ активніше здійснювати пошук додаткових точок дотику із Заходом. Звільнення екс-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО могло б стати демонстрацією готовності української влади йти на поступки. Але водночас воно ставало б демонстрацією її слабкості».

На Банковій, за відомостями різних джерел газети, готують ерзац-варіант: засудити й амністувати. Законопроект про «декриміналізацію» кримінальної статті про перевищення влади з`явився, напевне, не випадково, пише видання.

"Одне слово, шанси вийти на волю у Ю.ТИМОШЕНКО залишаються. У випадку з амністією влада вбиває двох зайців: йде на поступки Заходу і позбавляє керівника БЮТ можливості обиратися", - відзначає газета.

Крім того, продовжує видання, «проект закону про амністію Ю.ЛУЦЕНКА вніс народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ. Зберігається надія на те, що Ю.ЛУЦЕНКУ змінять запобіжний захід у зв`язку із серйозною хворобою, лікування якої просто неможливе в умовах СІЗО. Залишати людину з таким діагнозом за гратами не можна, і якщо в Києві цього досі не збагнули, то їм можуть підказати з-за кордону».

Джерела газети не виключають, що влада задовольнила "свою спрагу помсти", а тому термін за вироком Ю.ЛУЦЕНКА «підженуть» під термін перебування в СІЗО і в осяжному майбутньому відпустять. Разом з тим джерела газети не виключають, що наступним кандидатом на «посадку» в списках влади є перший заступник лідера "Батьківщини" Олександр ТУРЧИНОВ.