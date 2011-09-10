Україна не буде переходити на "зимовий" час?

Законопроект, що передбачає відмову від переходу на "зимовий" час, вже був схвалений на комітеті і 23 вересня потрапить на голосування.

Про це повідомив газеті "Сегодня" автор законопроекту "Про зміну порядку обчислення часу", нардеп від Партії регіонів Олег Надоша.

"Судячи з усього, документ приймуть", - вважає депутат.

За його словами, депутати згодні, що економічна вигода від переведення часу надумана.

"В цьому був сенс при нестачі електроенергії. Але сьогодні в світі електроенергії достатньо, зате в період тимчасового зсуву на 62% збільшується кількість серцевих нападів і вдвічі частіше мами з дітьми звертаються до педіатра", - зазначив Надоша.

Як стверджують експерти, щорічний перехід на зимовий час економив для країни 1 мільярд кіловат або 240 мільйонів гривень. Але в перерахунку на душу населення економія виявляється сміховинна - лише 5 гривень, зазначає газета.

Однак, за словами директора економічних програм Центру Разумкова Василя Юрчишина, для України, яка все ще не навчилася берегти електроенергію, це все одно відчутно.

"Якщо законопроект все ж таки приймуть, вітчизняним підприємствам варто було б з метою економії зміщувати на годину свій робочий час", - вважає він.

Якщо перехід на зимовий час скасують, то московський час, як і раніше, буде випереджати київський на годину (росіяни в цьому році вже не будуть переходити на зимовий час).

Середньоєвропейський час, за яким живе більшість країн Європи, взимку стане відставати від нашого на дві години, а влітку на годину, пише "Українська правда".