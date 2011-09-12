У засіданні суду у справі Тимошенко оголошено перерву до 27 вересня

В засіданні суду з розгляду кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 27 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ після заяви Ю.ТИМОШЕНКО про брак часу для підготовки до судових дебатів.

«З урахуванням того, що у судовому засіданні 31 серпня 2011 року було продовжено строк для виготовлення протоколу та враховуючи заяву підсудної про підготовку до судових дебатів, суд для надання додаткового часу на підготовку оголошує перерву у засіданні до 27 вересня 15.00», - сказав Р.КІРЄЄВ.