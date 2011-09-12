Угода з ЄС про асоціацію створить механізми міжнародного контролю влади - Соболєв

Народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ (фракція "БЮТ-Батьківщина") заявляє, що підписання угоди між Євросоюзом та Україною про політичну асоціацію створить належні механізми міжнародного контролю над українською владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ заявив сьогодні журналістам.

«Асоціація з Європейським Союзом це єдиний шлях контролю з боку Євросоюзу над виконанням в тому числі прав і свобод громадян, економічних свобод», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Народний депутат підкреслив, що аналогічної позиції притримується і лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, про що вона сказала в інтерв’ю британському виданні «Тамйс».

«Я однозначно це сприйняв як підтримку того, що не дивлячись на режим, який є в Україні, диктаторський режим, ми повинні йти на те, щоб рухатися далі по європейському вектору», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.