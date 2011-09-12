Україна і РФ підготували проект угоди про спрощену процедуру перетину кордону

Україна і Російська Федерація підготували проект угоди про спрощену процедуру перетину кордону для жителів прикордонних регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час VIII Міжнародної універсальної виставки «Слобожанський міст – 2011» у Сумах заявив заступник міністра регіонального розвитку Російської Федерації Максим ТРАВНИКОВ.

«Найближчим часом буде ратифіковано низку документів, які дозволить зробити кордон більш прозорим. Спільно з українською стороною вже підготовлено проект угоди про порядок перетину російсько-українського кордону жителями прикордонних регіонів. Значення цього документа полягає у тому, що існуючий нині спрощений порядок перетину буде поширено на всі прикордонні суб`єкти Російської Федерації», – підкреслив М.ТРАВНИКОВ.

При цьому він висловив сподівання, що дану угоду буде підписано на другому російсько-українському форумі, який пройде на рівні глав держав у жовтні 2011 року в Донецьку.