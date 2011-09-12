Юрист: Рішення суду про тривалу перерву в “газовій справі” може свідчити про вплив якихось зовнішніх чинників

Рішення судді Печерського районного суду м. Києва Родіона КІРЄЄВА оголосити для підготовки до дебатів двотижневу перерву в “газовій справі” є непослідовним і може свідчити про вплив на його ухвалення якихось зовнішніх чинників, хоч формально все цілком законно.

Таку думку висловив УНІАН віце-президент адвокатської фірми "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА, коментуючи сьогоднішнє рішення судді Р.КІРЄЄВА оголосити в розгляді справи стосовно екс-прем'єр-міністра перерву до 27 вересня.

На думку Ю.ЗАБІЯКИ, якби у “газовій” справі не була замішана політична складова, можна було б говорити про те, що суддя оголосив таку перерву для детального вивчення матеріалів справи і підготовки «нарисів» для вироку (що в принципі незаконно до завершення всіх стадій процесу, але досить часто існує на практиці).

У цьому ж разі, зазначає юрист, цілком очевидно, що суддя до виникнення певних (нікому достеменно невідомих) обставин не планував такої перерви, і, водночас, в останню мить змінив своє рішення – що свідчить про вплив якихось зовнішніх чинників на таке рішення судді.

При цьому, зазначив юрист, формально все цілком законно – суддя практично нічим не обмежений у термінах, на які оголошується перерва, крім загальних термінів провадження у справі.

Якщо ж дивитися на весь хід цього процесу, зазначає Ю.ЗАБІЯКА, то рішення судді Р.КІРЄЄВА про таку значну перерву після закінчення судового слідства перед судовими дебатами, м'яко кажучи, є непослідовним. Свого часу, нагадує юрист, намагаючись забезпечити швидкий розгляд справи, суддя відмовлявся надати мінімально необхідний термін захисту Ю.ТИМОШЕНКО для ознайомлення з матеріалами справи.

Юрист пояснив, що суть підготовки до дебатів – коригування/доповнення позиції захисту з огляду на факти, що «спливли» під час судового слідства і яких не було в матеріалах справи до зазначеної стадії провадження у кримінальній справі. Тому, якщо захист раніше був добре ознайомлений з матеріалами справи і брав участь у судових засіданнях під час судового слідства, то й для підготовки до дебатів не потрібно значного проміжку часу.

В цьому разі, оголошення такої перерви жодним чином не відновить права Ю.ТИМОШЕНКО, порушені раніше шляхом ненадання достатньої кількості часу захисту для ознайомлення з матеріалами справи, і навряд чи може свідчити на користь забезпечення судом швидкого і об'єктивного правосуддя, вважає Ю.ЗАБІЯКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, в засіданні суду з розгляду кримінальної справи стосовно екс-прем'єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО було оголошено перерву до 27 вересня.

Суддя Р.КІРЄЄВ обгрунтував своє рішення тим, що сторона захисту просила дати час підсудній для підготовки до судових дебатів. Водночас, захист заявляє, що не просив такої тривалої перерви - їм цілком би вистачило 5 днів.

Також нагадаємо, що 8 вересня Р.КІРЄЄВ під час засідання оголосив, що суд завершив судове слідство і переходить до судових дебатів, які були заплановані на 12 вересня. Захист попросив час для підготовки і їм виділили 1 день — 9 вересня. Раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що якщо їм не дадуть час для підготовки до дебатів, вона взагалі відмовиться від участі в них.

Минулого тижня сама Ю.Тимошенко заявляла, що перед головуючим у її справі суддею Р.КІРЄЄВИМ поставлено завдання 15-16 вересня винести їй обвинувальний вирок.