В Ашгабаті відбулася офіційна зустріч Президентів України та Туркменістану

В Ашгабаті, в Палаці Президента Туркменістану, відбулася офіційна зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, пролунали державні гімни України та Туркменістану, глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти. Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій країн.

Після цього розпочалася зустріч В.ЯНУКОВИЧА та Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА у форматі «віч-на-віч». Далі відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів. За підсумками переговорів планується підписання двосторонніх документів.