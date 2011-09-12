Анонс на 13 вересня

* Розпочнеться 1-й Міжнародний нафтовий саміт, який обговорить ситуацію на ринку нафти в Україні, а також динаміку розвитку галузі. В саміті беруть участь провідні нафтові компанії світу. В церемонії відкриття і закриття Саміту візьмуть участь народні депутати України Василь Горбаль і Наталія Королевська. В рамках Саміту буде вручена Національна Премія «Нафтова компанія України 2010/11 року»

* Відбудеться пленарне засідання VIII сесії Київради VI скликання.

* Прес-конференція присвячена старту Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2011. Рік Інформаційних Технологій». Учасники: Анна Дегтерьова - гендиректор Global Management Challenge Ukraine; Олександр Кардаков - голова наглядової ради компанії «Октава Капітал», засновник компаній «Інком» та «ДатаГруп»; Олексій Кредісов - керуючий партнер компанії «Ернст енд Янг»; Андрій Блінов - головний редактор журналу «Експерт».

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Україна-Туркменістан: перспективи відносин двох країн». Учасники: заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов та незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.

* У прес-центрі “Комсомольської Правди в Україні” відбудеться веб-конференція на тему: «Як на Україні позначиться друга хвиля кризи?» за участю фахівця з боротьби з тероризмом у фінансовому секторі економіки, лідера партії «Велика Україна» Ігоря Беркута.

* В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Правда про майно профспілок». Будуть обговорені останні кримінальні справи, порушені стосовно майна профспілок, ситуація з конкретними об’єктами профспілкової власності (у регіональному та галузевому вимірі), а також пропозиції з урегулювання конфлікту між правоохоронними органами та профспілками. Учасники: Григорій Кабанченко – заступник голови Національного форуму профспілок України, В’ячеслав Рой - голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, Петро Петриченко - генеральний Секретар Національної конфедерації профспілок України, Григорій Осовий - в.о. голови ФПУ.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю першого заступника Міністра соціальної політики України Василя Надраги та фахівців Міністерства.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63