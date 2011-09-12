Курс НБУ на 13.09.11
20:05, 12 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 13.09.11100 USD США - 797.2300 (на 12 вересня - 797.2300) 100 EUR - 1088.6973 (на 12 вересня - 1101.5327) 10 RUR - 2.6308 (на 12 вересня - 2.6851)Облікові курси банківських металів на 13.09.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-146929.49 (на 12 вересня-149839.38) 961XAG10Срібло-3253.50 (на 12 вересня-3300.53) 962XPT10Платина-145972.81 (на 12 вересня-148045.61) 964XPD10Паладій-58357.24 (на 12 вересня-60748.93)
Офіційний курс НБУ на 13.09.11
100 USD США - 797.2300 (на 12 вересня - 797.2300)
100 EUR - 1088.6973 (на 12 вересня - 1101.5327)
10 RUR - 2.6308 (на 12 вересня - 2.6851)
Облікові курси банківських металів на 13.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 146929.49 (на 12 вересня - 149839.38)
961 XAG 10 Срібло - 3253.50 (на 12 вересня - 3300.53)
962 XPT 10 Платина - 145972.81 (на 12 вересня - 148045.61)
964 XPD 10 Паладій - 58357.24 (на 12 вересня - 60748.93)
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