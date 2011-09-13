Ештон і Клінтон надіслали лист Януковичу. Висловили зростаючу стурбованість...

Прес-секретар Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН Майкл МАН підтвердив, що К.ЕШТОН і Держсекретар США Гілларі КЛІНТОН надіслали Президенту Україну Вікторові ЯНУКОВИЧУ спільний лист.

Про це він повідомив власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі.

«Я можу підтвердити, що такий лист було надіслано К.ЕШТОН і Г.КЛІНТОН», - сказав він.

М.МАН не назвав інших деталей.

Водночас, інший високопоставлений дипломат в оточенні К.ЕШТОН повідомив УНІАН на умовах анонімності, що у своєму листі лідери зовнішньополітичних відомств ЄС і США висловили, зокрема, зростаючу стурбованість станом демократії в Україні.

«Вони звернули увагу на, як їм здається, вибірковість арештів Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиційних лідерів, а також на те, що звинувачення, висунуті Ю.ТИМОШЕНКО, виглядають політично мотивованими», - заявив співрозмовник агенції.

За його словами, ЄС і США заявили про готовність підтримати демократичну Україну. Але при цьому, зазначив дипломат, українська влада повинна слідувати демократичним стандартам.

«К.ЕШТОН і Г.КЛІНТОН закликали Президента В.ЯНУКОВИЧА зробити усі можливі кроки, що в його владі і у владі його уряду, щоб вирішити питання, пов`язані з вибірковістю звинувачень», - підкреслило джерело.