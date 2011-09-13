Сьогодні в Нью-Йорку відкривається 66-та сесія Генеральної Асамблеї ООН

У штаб-квартирі Об`єднаних Націй у Нью-Йорку сьогодні починає роботу 66-та сесія Генеральної Асамблеї ООН.

На пропозицію регіональної групи африканських країн її головою було обрано катарського дипломата, 57-річного Насера Абдель Азіз ан-НАСЕРА, передає ІТАР-ТАСС. Кандидатура на пост голови Генасамблеї висувається регіональними групами за принципом ротації.

Традиційно в рамках нової сесії відбудеться загальнополітична дискусія, яка пройде в період з 21 по 27 вересня.

Крім загальнополітичної дискусії, 22 вересня у штаб-квартирі ООН відбудеться зустріч високого рівня з ядерної безпеки, а також нарада високого рівня, присвячена 10-й річниці прийняття Дурбанської декларації і Програми дій.

Ці документи, в яких викладено програму міжнародної спільноти щодо боротьби з расизмом, було прийнято консенсусом 2001 року на Всесвітній конференції ООН з боротьби проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов`язаної з ними нетерпимості, що відбулася в Дурбані (ПАР).

19-20 вересня в рамках сесії Генасамблеї відбудеться також нарада високого рівня з неінфекційних хвороб, яке закладе фундамент для дій міжнародної спільноти, спрямованих на боротьбу з епідемією, врятування мільйонів людських життів і зміцнення ініціатив у сфері розвитку.

Планується, що на 66-й сесії буде розглянуто 168 пунктів порядку денного. Серед них - забезпечення миру і безпеки, боротьба з тероризмом, захист прав людини й охорона навколишнього середовища, питання соціального та економічного розвитку.

Делегати продовжать розпочатий у ході попередніх сесій розгляд питань, що стосуються реформування Ради Безпеки ООН, активізації роботи самої організації.

Генасамблея є головним дорадчим органом ООН. Вона складається з представників усіх держав-членів, кожна з яких має один голос. У 1946 році в її складі була 51 держава. 14 липня цього року Південний Судан став 193-ю державою-членом ООН, нагадує NEWSru.