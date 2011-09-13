МЗС очікує, що у жовтні оголосять про завершення переговорів з ЄС щодо угоди про асоціацію

У МЗС очікують, що в жовтні буде оголошено про завершення переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту політики і безпеки МЗС Василь ФІЛІПЧУК.

«У жовтні буде візит Президента в Брюссель, де, як ми сподіваємося, буде досягнуто політичного компромісу по тих політичних питаннях, які не будуть вирішені на експертному рівні, тобто, глава Української держави і керівництво ЄС оголосять про завершення переговорів», - сказав В.ФІЛІПЧУК.

За його словами, після цього буде проведено технічну роботу з підготовки двох текстів угоди – українського та англійського - до парафування. За словами В.ФІЛІПЧУКА, парафування угоди планується у грудні в Києві під час саміту Україна-ЄС.

Після парафування угоди відбудеться переклад її тексту на всі офіційні мови Європейського Союзу.

За словами В.ФІЛІПЧУКА, це триватиме 4-6 місяців. Після завершення цієї процедури відбудеться офіційне підписання угоди про асоціацію.

В.ФІЛІПЧУК прогнозує, що підписання угоди може відбутися наприкінці першої половини наступного року, скоріш за все, у червні. Угоду підписуватимуть глава Української держави і керівники держав та урядів всіх країн – членів ЄС.

Після цього розпочнеться процедура ратифікації зазначеної угоди. При цьому В.ФІЛІПЧУК зауважив, що угода з точки зору Європеського Союзу є трирівневою: є частина питань, які регулюються законодавством ЄС і належать до компетенції Євросоюзу, частина питань належить до компетенції країн – членів ЄС, а частина – до змішаної компетенції. Тому, за його словами, для того, щоб частина угоди, яка регулює торговельні питання, набула чинності, не потрібно ратифікації з боку країн – членів ЄС.