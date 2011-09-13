Грищенко призначив нового директора Департаменту Європейського Союзу МЗС України

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО призначив нового директора Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше цей департамент очолював Василь ФІЛІПЧУК, який вчора був призначений на посаду директора Департаменту політики і безпеки МЗС.

Директором Департаменту Європейського Союзу МЗС став Всеволод ЧЕНЦОВ.

Як відомо, газета «Коммерант-Украина» (№ 143 від 13 вересня) з посиланням на свої джерела в МЗС написала, що Міністерство закордонних справ одержало жорстку вказівку керівництва країни будь-що добитися завершення переговорів і парафування договору про асоціацію між Україною і ЄС цього року.

"На одній із зустрічей Віктор ЯНУКОВИЧ попередив міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА: якщо до Нового року договору не буде, ГРИЩЕНКО піде у відставку. Отже МЗС мотивований", - сказало виданню поінформоване джерело в Адміністрації Президента.