Україна копіює Росію: зимового часу не буде?

Схоже, що восени переходити на зимовий час Україна не буде. У принципі, такого кроку від влади, знаючи її пристрасть до дубляжу російського досвіду, чекали ще навесні. І це цілком логічно - в лютому ц.р. президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що переведення годинників 27 березня буде для Росії останнім після 30-річної практики. Мабуть, справи насущні завадили верхам йти з «товаришами» синхронно, тому що проект Постанови «Про зміну порядку обчислення часу на території України» був зареєстрований в Раді лише в квітні. Його автор - народний депутат від Партії регіонів Олег Надоша, який у липні ц.р. запропонував парламенту скасувати відповідальність за самогоноваріння, ініціював «встановити з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години". (До речі, регіонали дуже наполегливі в цьому питанні. У 2010 році законопроект про скасування щорічного переведення годинникової стрілки на зимовий і літній час зареєстрував у ВР нардеп Вадим Колесніченко).

Руки до прийняття рішення у народних обранців на минулій сесії не дійшли, а ось на цій начебто збираються документ схвалити. Принаймні про це широко пишуть ЗМІ з посиланням на джерела. Звичайно, багато хто може сказати - правильно, скільки можна крутити годинник туди-сюди. ДАІшники додадуть: продовження світлового дня йде на користь, у темний час доби кількість ДТП лише збільшується. Медики про своє - переведення годинників негативно позначається на здоров`ї. Хоч, конкретних даних МОЗ не оприлюднило. Та й по собі знаю, що під час чергової «гри» стрілок досить поспати на півгодини-годину довше і все пройде більш-менш непомітно. Щодо основної мети переведення годинників - економії електроенергії, то на сьогоднішній день така мотивація не є актуальною. За надлишку виробництва електрики двовідсоткова економія мізерна. Та й населення саме для себе встановлює режим активності, а Сонце як вставало, так і встає, незалежно від бажання нашої влади.

Можна ще згадати про один аспект - економія електрики позитивно впливає на екологію - чим менше споживаємо, тим менше шкідливих викидів у атмосферу. Але й це спірне питання. Якщо вранці ми урізуємо користування, то ввечері з урахуванням технологічного прогресу з новою силою прискорюємо лічильник.

«Зважаючи на численні звернення громадян України щодо відмови від практики переведення годин на зимовий і літній час і з метою запобігання негативному впливу на здоров`я громадян переведення годинника на годину вперед і на годину назад, вважаю, що прийняття Постанови «Про зміну порядку обчислення часу на території України»є вкрай необхідним», - констатує О.Надоша.

Варто було б аплодувати за таку турботу про електорат, якби не одне але... Нам пропонують жити за літнім часом, тобто попереду планети всієї.

Щоб розібратися, почнемо з історії питання. Час буває поясним і «декретним», тобто відрізняється від астрономічного за територіальним принципом. Він запроваджується за рішенням місцевої влади. Наприклад, в Індії різниця в ряді регіонів складає півгодини. «Декретний» час випереджає «поясний» на годину. Головна ідея переведення стрілок - поєднати адміністративний і сонячний час, тобто, заощадити електроенергію. Першопрохідцями були США, але у 18 столітті їм цей механізм запровадити не вдалося, розрізнені штати не збиралися жити за загальними правилами. У Європі годинами зайнялися під час першої світової війни, «родоначальники» - Велика Британія, Німеччина. Вони таким чином економили паливо на освітлення.

Зараз 82 країни світу використовують літній час (з них у 9 країнах він застосовується не в усіх регіонах), а 159 - ні. Зокрема, переходять на літній час всі країни Європи (крім Ісландії та Росії), Вірменія, Азербайджан, Туреччина, Іран, Ізраїль, США (крім 1 штату), Канада (крім 1 провінції). Сім республік колишнього СРСР, Японія, Китай, Індія, Ірак відмовилися від «гри в стрілки». Більшість країн Африки, Аравійського півострова, Південно-Східної Азії і Венесуела не практикували перехід на літній час ніколи.

СРСР вперше перейшов на «літній» час у 1917 році. У 1930 році переведення годинників скасували, натомість запровадили «декретний» час - стрілки годинника перевели на годину вперед щодо поясного часу. У 1981 році Союз знову перейшов на «літній час», причому «декретний» не скасовувався. Таким чином, досі країни колишнього СРСР, в яких практикується переведення стрілок, на дві години «випереджають» поясний час.

Тільки одна дуже серйозна організація СРСР ніколи не бавилася з годинником - Центр управління космічними польотами. Він досі працює за зимовим часовим стандартом.

У Росії, між іншим, досі тривають дискусії, чому країна повинна жити всі дванадцять місяців за літнім, а не за зимовим часом. Питання логічне - «сусідка» ще на годину відірвалася від астрономічного часу. Простіше кажучи, чому замість того, щоб залишити зимовий час і дати росіянам поспати ще одну годину, їх такої розкоші позбавили. У російських ЗМІ відповіді я не знайшла.

Боюся, що й наші чиновники не зможуть прокоментувати свої дії у разі прийняття запропонованої О.Надошею постанови.

Зрозуміло одне - все робиться для того, щоб світла частина доби якомога довше охоплювала економічно активні райони. І, напевно, зовсім не важливо, що приналежність до часових поясів зміщується. А рух до Сонця, тобто на Схід, відгукнеться для багатьох тим, що тривалий час року їм доведеться прокидатися в темряві, як і йти з роботи додому. Пригадується одна історія, що сталася з моїм знайомим. В один із зимових місяців його дружина попросила забрати сина з дитячого садка. Він тоді працював ночами, намагаючись поповнити сімейний бюджет. Поставивши будильник на 17.00, ліг відпочити. Прокинувся наляканий - за вікном темрява. Кинувся в дитсадок. Йому вдалося здивувати виховательку. «Так рано за дитиною Ви ще ніколи не приходили. Зараз лише 16.00, діти ще не полуднувалик», - пояснила вона. А от знайомий тоді вирішив писати листа до Кабміну: «Скільки ж це може тривати. Скажіть нам чесно, мовляв, накрутили так, що незабаром і о 15.00 буде темно. Адже ми зрозуміємо і не осуджуватимемо. Звикли до безладу. Тільки виправте все, будь ласка»…

Нана Чорна (УНІАН)