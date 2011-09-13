Коморовський: Україна дійсно прагне інтеграції з ЄС

Варшава. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ переконаний, що чинна українська влада дійсно прагне інтеграції країни з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ заявив сьогодні під час урочистої промови у Європейському парламенті у Страсбурзі з нагоди головування Польщі у ЄС.

«Я хотів би висловити моє глибоке переконання, що в Україні є велика налаштованість на здобуття умов, необхідних для європейської інтеграції. У тому числі це дії, спрямовані на підвищення демократичних стандартів всередині країни”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ, слова якого наводить його офіційний веб-сайт.

Глава Польської держави відзначив важливість довгострокової політики Євросоюзу стосовно держав - східних сусідів, які мають «хоч і не близьку», але перспективу членства у ЄС. «Бачимо це на прикладі України, яка у складних умовах прагне наблизитися до Євросоюзу, аби створити асоціацію”, - додав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

За словами Президента Польщі, Євросоюз на саміті «Східного партнерства» наприкінці вересня у Варшаві має надати «чіткий сигнал», який варіант партнерства Євросоюз хоче бачити зі своїми сусідами на Сході.