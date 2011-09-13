Головне на 13 вересня

Фінанси

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S&P) підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті на рівні «B+» і знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті з «ВВ-» до «В+».

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Крім того, підтверджено короткострокові суверенні кредитні рейтинги за зобов`язаннями в іноземній та національній валюті - на рівні «В».

Прогноз за рейтингами - «Стабільний».

Водночас рейтинг України за національною шкалою залишається на рівні «uaAA-». Оцінка ризику переведення й конвертації валюти для українських несуверенних позичальників підтверджена на рівні «В+» - відповідно до довгострокового рейтингу за зобов`язаннями в іноземній валюті.

Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу в разі дефолту незабезпечених зобов`язань в іноземній валюті також залишився незмінним - на рівні «4», що відображає очікування повернення 30-50% боргу в разі дефолту.

Рівень рейтингів України, йдеться в повідомленні агентства, обмежений інфляцією, що стійко перевищує 10%, нестабільними й високими пенсійними витратами, політичними обмеженнями проведення бюджетної консолідації та значним боргом фінансового сектора з великою часткою проблемних кредитів.

Позитивний вплив на рівень рейтингів, зазначається в повідомленні S&P, мають значні ресурси і великий потенціал зростання, особливо за умови, що бюджетні показники підтримуватимуться й навіть покращуватимуться без зростання інфляції, що, в свою чергу, приведе до зростання номінального ВВП і доходів бюджету.

За підтримки програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) уряд країни провів низку структурних реформ, які повинні покращити перспективи економічного зростання, зміцнити фінансову стабільність, підвищити стійкість державних фінансів. Передбачається, що недавно реалізована податкова реформа, очевидно, підвищить бюджетні доходи й зніме гостроту проблем, пов`язаних із ухиленням від сплати податків. Ключовий елемент реформи - зниження ставки податку на прибуток із 25 до 19% до 2013 р. і 16% до 2016 р. Податкова ставка ПДВ буде скорочена на 3 п.п. - до 17% у 2014 р.

Також у повідомленні агентства зазначається, що в липні 2011 р. уряд України схвалив законопроект, що стосується заборони на видачу споживчих кредитів у іноземній валюті, що, як очікують у S&P, скоротить частку кредитів у іноземній валюті, яка в липні 2011 р. становила 47% сукупних кредитів. Пенсійні витрати бюджетної системи знаходяться на високому рівні (18% ВВП). При цьому очікується, що 1 жовтня 2011 р. Президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ підпише проект Закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Серед ключових заходів, які, як ми очікуємо, набудуть чинності з початку 2012 р. і які знизять тиск на бюджет, - поступова зміна пенсійного віку для жінок із 55 до 60 років.

Тоді як уряд скорегував очікуваний розмір дефіциту держбюджету з 3,1% ВВП до 2,8%, він також збільшив свою оцінку дефіциту бюджету «Нафтогаз України» з 0,4% до 0,7%, таким чином, зберігши цільовий показник дефіциту держсектора в цілому на рівні 3,5% ВВП. Як зазначається в повідомленні, це підкреслює актуальність основного завдання, поставленою програмою МВФ, яка полягає в проведенні реформи в газовому секторі й виведенні «Нафтогазу» на бездефіцитний рівень.

У S&P очікують, що в найближчі декілька років дефіцит за рахунком поточних операцій України буде в діапазоні між 2,5% і 3,0% ВВП, а приплив чистих прямих іноземних інвестицій становитиме до 4% ВВП. Проте, висока інфляція, що хоч і знижується, може підірвати конкурентоспроможність економіки й ослабити приплив інвестицій.

Суверенний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті прирівняно до суверенного рейтингу за зобов`язаннями в іноземній валюті, оскільки монетарна політика, по суті покликана підтримувати фінансову гнучкість суверенного уряду стосовно власної валюти, в разі України обмежена високою інфляцією і керованим обмінним курсом національної валюти.

«Наша оцінка ризику переведення й конвертації валюти прирівняна до довгострокового рейтингу за зобов`язаннями в іноземній валюті, оскільки відображає нашу думку про те, що вірогідність обмеження урядом доступу до обміну валюти, необхідної українським несуверенним позичальникам для обслуговування й погашення боргу, еквівалентна вірогідності суверенного дефолту за зобов`язаннями в іноземній валюті. У минулому уряд України використовував обмеження на доступ до обміну іноземної валюти як інструмент своєї політики й може, на наш погляд, у рамках песимістичного сценарію використовувати подібні обмеження ще ширше», - йдеться в повідомленні агентства.

Як зазначається в повідомленні, прогноз «Стабільний» відображає, з одного боку, очікування пенсійної та інших структурних реформ, що зумовить покращення бюджетних показників, і, з іншого - залежність країни від умов торгівлі й волатильності припливу капіталу, можливість уповільнення темпів реформування, що може призвести до зриву програми МВФ і ослабити зовнішні, монетарні та бюджетні показники країни.

Зниження інфляції та перехід до стійкішої бюджетної політики на фоні покращення показників компанії «Нафтогаз», що належить державі, а також продовження реформ системи соціального захисту можуть привести до підвищення рейтингів. Позитивні рейтингові дії будуть також обумовлені зниженням залежності країни від зміни умов торгівлі та інших зовнішніх стресових ситуацій. Навпаки, зниження політичної стабільності або різке погіршення настроїв інвесторів - зокрема, обумовлене припиненням програми співпраці з МВФ, що може призвести до «втечі капіталу» й значного зростання вартості покриття зовнішнього і бюджетного дефіцитів, можуть мати негативний вплив на рейтинги.

За оперативними даними, заборгованість із заробітної плати станом на 2 вересня 2011 року становила 1,1 млрд. грн., що на 37,1% або на 644 млн. грн., менше, порівняно з аналогічними даними на 1 вересня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

Валовий зовнішній борг Білорусі з розрахунку на душу населення становить 3 тис. 488 доларів США проти 2 тис. 995 доларів на 1 січня 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Національного банку Білорусі.

Згідно з повідомленням, на обслуговування зовнішнього боргу в першому півріччі 2011 року було спрямовано 2 млрд. 958,4 млн. доларів (10,7% ВВП, або 14,3% експорту товарів і послуг). З цієї суми 2 млрд. 489,2 млн. Становили виплати за основним боргом, 469,2 млн. доларів - платежі за відсотками.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший огляд виконання антикризової економічної програми португальської влади. Це рішення автоматично відкриває Лісабону негайний доступ до кредитних ресурсів на суму приблизно 3,98 млрд. євро, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У результаті загальний розмір вже отриманої фінансової допомоги становитиме 10 мільярдів 430 мільйонів доларів. Загальна трирічна програма зовнішньої підтримки Португалії від МВФ і ЄС оцінюється в 78 мільярдів євро.

Португалія стала третьою країною єврозони, що отримала кредитну допомогу від Євросоюзу і МВФ.

Лісабон звернувся за стабілізаційним кредитом після Греції та Ірландії. У липні цього року агентство Moody `s знизило кредитний рейтинг країни до "Ва2", причому з негативним прогнозом.

Енергетика Оператор української нафтопровідної системи ПАТ «Укртранснафта» планує в 2011 році почати поставки азербайджанської нафти за маршрутом «Одесса-Броди-Мозир-Плоцьк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління «Укртранснафти» Олександр ЛАЗОРКО у вівторок в Києві.

«Зараз ми проводимо переговори з компанією «Гомельтранснафта» і компанією «Пшиязнь» для організації маршруту поставки нафти до Плоцька і за необхідності - далі до Гданська. І я думаю, поставки можуть бути початі навіть цього року», - сказав О.ЛАЗОРКО.

Він пояснив, що організація цього маршруту стала можливою з появою профіцитних транзитних потужностей на північній частині нафтотранспортної системи «Дружба» у зв`язку з введенням в експлуатацію Балтійської трубопровідної системи-2 (БТС-2), що з’єднує нафтопровід «Дружба» з російськими портами на Балтійському морі.

За оцінками української компанії, у зв`язку з введенням БТС-2 з північної гілки може бути знято навантаження транзиту в обсягу близько 5-8 млн. тонн.

Це, у свою чергу, дозволить включити до проектного маршруту одну з гілок північної частини нафтопроводу «Дружба» для поставок легкої каспійської нафти.

Український державний концерн "Ядерне паливо" (Київ) і російська компанія "ТВЕЛ" підписали засновницький договір про створення на Україні приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива".

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

Підписання договору відбулося 9 вересня під час зборів засновників компанії.

«Під час засідання групи управління проектом відбулися збори засновників приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива». В результаті сторони підписали протокол зборів засновників приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» і засновницький договір про створення приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива», - говориться в повідомленні.

Сільське господарство

Реалізація Державної програми розвитку внутрішнього виробництва дозволить мінімізувати споживання громадянами України неякісних продуктів харчування імпортного походження й ввести заборону на застосування деяких хімічних харчових добавок до продуктів.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи Держпрограму, затверджену урядом 12 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

«Працюючи над програмою розвитку внутрішнього виробництва, ми поставили завдання підвищити харчову цінність продуктів харчування в процесі вирощування, зберігання й переробки сільськогосподарської сировини та виготовлення продовольчих товарів за рахунок вдосконалення технологічних процесів. А також - заборонити застосування хімічних харчових добавок - фарбників, емульгаторів стабілізаторів, ароматизаторів, смакових добавок і консервантів, здатних викликати алергію та інші захворювання. Треба обмежити застосування небезпечних агрохімікатів у рослинництві й стимуляторів росту в тваринництві», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що громадяни України мають право знати, що вони купують і що споживають. «Для цього ми передбачаємо створення мережі міжрегіональних сучасних лабораторій для підтвердження відповідності якості продовольчих товарів і з`ясування спірних питань їх якості», - сказав віце-прем`єр.

Віце-прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ заявив, що цього року РФ може поставити на експорт більш як 20 млн. тонн зерна.

Загальний урожай 2011 року, за його словами, на 2% вищий, ніж у 2009 році, і становить 74,1 млн. тонн, передає Zn.ua.

Нагадаємо, що після пожеж і засухи 2010 року Росія наклала заборону на експорт зерна.

Водночас в Україні, яка є для Росії головним конкурентом на світовому ринку зерна, за прогнозами вітчизняного Мінагрополітики, урожай у 2011 році становитиме 50 тонн зернових. При цьому на експорт планується спрямувати 25 млн. тонн і таким чином одержати до бюджету більш як 4 млрд. грн. у 2011/12 маркетинговому році.

Разом з тим, українські зернотрейдери скаржаться, що не можуть конкурувати з російськими компаніями, оскільки їх зерно мінімум на 30 дол./тонну дешевше з огляду на дію в Україні мита на експорт зерна.

Мита на експорт зернових були запроваджені з 1 липня 2011 року: на пшеницю у розмірі 9% від контрактної ціни (але не менш як 17 євро/т), кукурудзу – 12% (не менш як 20 євро/т), ячмінь – 14% (не менш як 23 євро/т). Держава побоювалася, що через дуже високі ціни у світі, з країни буде вивезено значну частину зерна. В результаті експорт з України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна у 5 разів.

Соціальна політика Житлову субсидію в Україні станом на 1 серпня 2011 року одержують 619,6 тис. сімей, що вдвічі (або на 312,0 тис. сімей) більше, ніж на 1 серпня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Зокрема, субсидію на оплату житлово-комунальних послуг одержують 480,2 тис. сімей, а на відшкодування витрат на придбання зрідженого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива – 139,4 тис. сімей.

Кількість безробітних на 1 вересня 2011 року становила 432,4 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані Державної служби зайнятості озвучив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на брифінгу.

Кількість вакансій на 1 вересня ц.р. у базі даних держслужби зайнятості становила 99,2 тис., що на 6,6% більше, порівняно з кількістю вакансій на 1 вересня 2010 року (87,4 тис. вакансій). «Навантаження на одне робоче місце, тобто на одну вакансію бажаючих на даний момент становить 5 чоловік, які подали свої заяви», - сказав В.НАДРАГА.

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(УНІАН)