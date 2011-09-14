Анонс на 14 вересня

* Під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться заключна конференція проекту Твінінг ЄС “Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору”.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Доручення прем`єр-міністра не виконано». Організатори - приватні інвестори будівництва 6-ти багатоповерхівок по пр. Генерала Ватутіна, 9 у м. Києві, так званих «Дніпровських веж», мають намір донести до відома всіх, що проігноровано виконання Доручення прем`єр-міністра України М.Азарова №31332/0/1-11 від 21.06.2011 стосовно «вжиття заходів щодо добудови житлових будинків» за вказаною адресою. Приватні інвестори впевнені, що саме через бездіяльність органів влади падає рейтинг Президента. На прес-конференцію запрошені посадові особи державних установ відповідальних за будівництво та представники забудовників. Після прес-конференції буде проведено мирну акцію протесту, під час якої буде передано листи на ім`я Президента України В.Януковича та прем`єр-міністра України М.Азарова щодо бездіяльності та корупції в органах влади (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* В аеропорту «Бориспіль» відбудеться урочиста церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо впровадження проекту CDM-A. У церемонії візьмуть участь: голова відділення аеропортів Євроконтролю П.Вілсон, ген.директор ДП МА «Бориспіль» А.Волов, керівництво Державної авіаційної служби України, адміністрація ДП «Украерорух», АОС, Київської обласної митниці, ОКПП «Київ», авіакомпаній, хендлінгових компаній.

* У Дипломатичній академії МЗС України відбудеться презентація інвестиційного потенціалу Житомирської області «Житомирщина інвестиційна». У заході візьме участь Голова ВРУ В.Литвин. Учасники заходу матимуть нагоду відвідати виставку робіт майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, художніх народних промислів Житомирщини, яка буде розташована перед будівлею Дипломатичної академії МЗС України.

* Відбудеться інтернет-конференція партнера і керівника практики податкового права адвокатської контори "Коннов і Созановський" Євгенії Дербал на тему: "Оподаткування операцій з нерезидентами". Обговорюватимуться питання: Оподаткування платежів на користь нерезидентів; Обмеження з віднесення платежів на користь нерезидентів до складу витрат; Застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування; Ризик визнання постійного представництва нерезидента на території України; ПДВ в операціях з нерезидентами.

* Прес-конференція на тему: «Проект Держбюджету 2012 року: оцінки і прогнози». Учасники: Владислав Лук`янов, перший заст..голови Комітету з питань бюджету ВРУ; Валерій Литвицький, керівник групи радників голови НБУ.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Пошук шляхів вирішення проблем щодо розміщення тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві». Громадська організація «Громадянський Корпус» представить «Маніфест» підприємців – перелік пропозицій і вимог до КМДА, Київської міськради та її виконавчих органів щодо конструктивного вирішення питань з видачею дозвільної документації на роботу ТС для здійснення підприємницької діяльності. Під час проведення прес-конференції біля інформагентства УНІАН активісти «Громадянського Корпусу», інших громадських організацій і підприємці м. Києва проведуть мітинг на підтримку вимог «Маніфесту» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться прес-конференція, присвячена Першому Бізнес-форуму Східного партнерства (Eastern Partnership Business Forum, EPBF), що пройде у польському місті Сопот 30 вересня. Організатори: Посольство Республіки Польща та Представництво ЄС в Україні. Представники організаторів EPBF – Яцек Адамскі, директор Економічного Департаменту Польської конфедерації приватних підприємців ЛЕВІАТАН (LEWIATAN) та Піотр Ціецьвеж, заст..директора Департаменту Економічної Дипломатії МЗС Республіки Польща – презентують ідею та програму Бізнес-форуму. В конференції також візьмуть участь: Посол, Голова Представництва ЄС в Україні, Жозе Мануел Пінту Тейшейра та Посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін.

* Міжнародний Фонд Блейзера проведе круглий стіл на тему: «Стан світової економіки. Можливі ризики для України». Питання: Темпи зростання світової економіки знижуються. Можливий вплив на український експорт; Волатильність на світових фінансових ринках: поведінка інвесторів; Криза 2008 року - порівняння з сьогоднішнім днем. Друга хвиля кризи? та ін. Учасники: Олег Устенко, виконавчий директор МФ Блейзера; Валерій Геєць, директор інституту економіки і прогнозування НАНУ; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Валерій Гладкий, ген.директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (БЕСТ).

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Як вплине «газова війна» з Росією на проведення опалювального сезону 2011-12 рр.?». Учасники: президент «Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ» Сергій Бульбас та голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надєїн. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Відбудеться дводенне розширене засідання Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України. На засіданні планується розглянути проекти Законів України «Про ринок земель».

* Відбудеться круглий стіл на тему: «Проблемні питання спільного використання телекомунікаційної інфраструктури і шляхи їх подолання». Організатори: УСПП, ІнАУ, Телас, НКРС, за участю АМКУ, Телекомунікаційної палати і Громадської ради при НКРС.

* 14-18 вересня відбудеться 18-й Міжнародний книжковий “Форум видавців у Львові”. Будуть представлені 26 країн. Гості форуму: норвезький письменник Ерленд Лу, казахський поет, письменник, громадський діяч Олжас Сулейменов, а також Іван Дзюба, Анджей Менцвель, Боріс Дубін, Арво Валтон, Геннадій Бурбуліс, Адам Міхнік, Мирослав Попович, Ярослав Грицак, Василь Шкляр, Марія Матіос, Ольга Токарчук, Марек Краєвський. Країна–почесний гість: Швейцарія. Країна–спеціальний гість: Норвегія. У рамках форуму вшосте відбудеться міжнародний літературний фестиваль. Також пройдуть міжнародний фестиваль перекладів “TRANSLIT”, бізнес-форум, у рамках якого фахівці видавничої сфери обговорять аспекти видання електронних книжок та законопроект “Про національний культурний продукт”, книжковий ярмарок з понад 600 видавничих структур з України, Росії, Польщі, Швейцарії та Ірландії, бібліотечний форум. 15 вересня буде урочисто оголошено найкращу книгу Форуму-2011.

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