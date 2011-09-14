Курс НБУ на 14.09.11
08:57, 14 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 14.09.11100 USD - 797.2300 (13 вересня - 797.2300)100 EUR - 1087.8203 (13 вересня - 1088.6973)10 RUR - 2.6410 (13 вересня - 2.6308)Облікові курси банківських металів на 14.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-143979.74 (13 вересня-146929.49)961 XAG 10 Срібло-3190.51 (13 вересня-3253.50)962XPT10Платина-144936.41(13 вересня-145972.81)964XPD10Паладій-57001.95 (13 вересня-58357.24)
Офіційний курс НБУ на 14.09.11
100 USD - 797.2300 (13 вересня - 797.2300)
100 EUR - 1087.8203 (13 вересня - 1088.6973)
10 RUR - 2.6410 (13 вересня - 2.6308)
Облікові курси банківських металів на 14.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-143979.74 (13 вересня-146929.49)
961 XAG 10 Срібло-3190.51 (13 вересня-3253.50)
962XPT10Платина-144936.41(13 вересня-145972.81)
964XPD10Паладій-57001.95 (13 вересня-58357.24)
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