ГПУ виявила порушення органами влади законодавства про доступ до публічної інформації

Генеральна прокуратура України виявила низку порушень під час перевірки дотримання органами виконавчої влади й місцевого самоврядування вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, під час перевірок в органах виконавчої влади й місцевого самоврядування були виявлені переважно такі порушення: відсутність спеціальних місць для роботи запитувачів із документами чи їх копіями; відсутність осіб, які мають відповідати за забезпечення доступу до публічної інформації, а там, де такі особи призначені, з ними не проведені відповідні навчання; незабезпечення оприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством; порушення термінів при наданні інформації на запити і неправомірність відмови у її наданні.

За наслідками перевірок Генпрокуратурою внесено 1 тис. 918 приписів і подань про усунення виявлених порушень закону, винесено 37 протестів, стосовно винних у невиконанні цього закону посадових осіб порушено 117 дисциплінарних і адміністративних проваджень. На даний час притягнуто до відповідальності 39 посадовців.

Серед центральних органів виконавчої влади перевірку щодо дотримання службовими особами вимог закону про доступ до публічної інформації було проведено у Міністерстві оборони. Генеральною прокуратурою виявлено низку порушень законодавства, внесено припис голові оборонного відомства і винесено постанову про дисциплінарне провадження.

Урядова прес-служба повідомляє, що, реагуючи на результати перевірки, Міністерство оборони вжило низку заходів щодо усунення і недопущення у подальшому порушень законодавства про доступ до публічної інформації та поновлення прав громадян. Зокрема, відповідно до наказу міністра оборони за допущені порушення законодавства до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 службові особи.