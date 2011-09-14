Україна отримала підтвердження, що Асоціація з ЄС буде підписана в повному обсязі - ПР

Україна отримала нові підтвердження від Європейської комісії й від європейських колег того, що Угода про асоціацію буде підписана в повному обсязі, а не лише та частина, яка стосується економічних питань.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, віце-президент ПАРЄ від України Іван ПОПЕСКУ, повідомляється на сайті Партії регіонів.

За його словами те, що Угода про асоціацію буде підписана в повному обсязі, підтвердив голова комісії із закордонних справ румунського сенату Тітус КОРЛЕЦЯН.

«Крім того, 15-17 вересня Україну відвідає член Європейської комісії Штефан ФЮЛЕ, який відповідає за питання розширення європейської політики та сусідства. Він братиме участь у 8-й Ялтинській щорічній зустрічі «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє», - сказав народний депутат.

Він підкреслив, що під час роботи форуму у Ш.ФЮЛЕ передбачається зустріч із вищим керівництвом України в ході якої обговорюватимуться всі актуальні для ЄС і нашої держави питання, зокрема в контексті завершення переговорів із підписання Угоди про асоціацію і розвиток діалогу про введення безвізового режиму, а також тих, що стосуються створення поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі.

«Більш того, в рішенні групи Європейських консерваторів і реформістів чітко даються сигнали, що до кінця нинішнього року угода повинна бути підписана. Що дає нам оптимістичний прогноз щодо цієї події й ще раз доводить: незважаючи на спроби окремих наших опозиціонерів, готових завдати шкоди Україні, пропонуючи Єврокомісії поки що не підписувати Асоціацію, вони не увінчалися успіхом. І підтверджується, що внутрішні процеси в Україні не впливають на нашу європейську інтеграцію», - сказав І.ПОПЕСКУ.