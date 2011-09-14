ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Газпром» валить гривню» пише: до нинішньої осені ситуація на валютному ринку стала загрозливою. Паніки серед населення ще немає, але на вулицях, у магазинах, на інтернет-форумах активно обговорюється проблема стабільності гривні. Контекст зводиться до ризиків, пов`язаних з подорожчанням російського газу в четвертому кварталі...

http://delo.ua/ukraine/gazprom-valit-grivnu-164378/

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Також «Діло» в публікації «Росію розлютила участь Євросоюзу в Транскаспійському газопроводі» пише: у Росії шкодують, що Єврокомісія вирішила будувати Транскаспійський газопровід в обхід РФ. На думку Москви, це може ускладнити ситуацію в регіоні, а аварія зачепить не тільки учасників проекту, але й інші країни Каспійського регіону...

http://delo.ua/world/rossiju-razozlilo-uchastie-evrosojuza-v-transkaspijskom-gazoprovode-164355/

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«Діло» в публікації «Топ-менеджера компанії Жеваго хочуть посадити на 5-10 років» пише: низка перевірок, які провели контролюючі органи в структурах групи «Фінанси і Кредит», підконтрольній народному депутату від БЮТ Костянтину Жеваго, завершилася порушенням кримінальної справи щодо топ-менеджера підприємства «Укренергозбут»...

http://delo.ua/ukraine/top-menedzhera-kompanii-zhevago-hotjat-posadit-na-5-10-let-164359/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Шахтам ставлять взаємозалік», в якому пише: перед приватизацією шахт у Міненерго вирішили позбавити їх від боргів. Міністерство направило в Кабмін законопроект про особливості приватизації вугледобувних підприємств, у якому передбачено взаємозалік боргів між підприємствами вугільної і суміжних галузей. На думку учасників ринку, рішення проблеми заборгованості українських шахт значно підвищить інтерес до них з боку інвесторів...

http://www.kommersant.ua/doc/1772736

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Валюту змінюють кардинально», в якому пише: Нацбанк продовжив лібералізацію валютного ринку. Населенню дозволено вільно обмінювати валюту на суму до 150 тис. грн. на день. А поріг, за якому клієнт надає паспортні дані, підвищено з 15 тис. до 50 тис. грн. Банкіри говорять, що ініціатива НБУ не збільшить обсяг продажу валюти, але спростить обслуговування клієнтів і зменшить тіньовий ринок...

http://www.kommersant.ua/doc/1772803

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Боротьба за ринки відкладається» пише: Росія експортувала понад 7 млн. т зерна, не маючи достатніх власних портових потужностей. Україна не вивезла поки навіть 2 млн. т з можливостями завантажити більше 5 млн. т. Чому українці не поспішають з експортом і не відчувають тиску такого потужного конкурента? Складається враження, що ми пропустили Росію вперед, аби посилити поставки в другому півріччі...

http://markets.eizvestia.com/full/borba-za-rynki-otkladyvaetsya

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Країна прикрилася рейтингом», в якому пишуть: зниження рейтингу України за зобов`язаннями в гривні Standard&Poor`s не злякало вітчизняних експертів і зарубіжних інвесторів. На їхню думку, набагато важливіше те, що довгостроковий рейтинг за зобов`язаннями в іноземній валюті втримався на попередньому рівні...

http://finance.eizvestia.com/full/strana-prikrylas-rejtingom

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Інтерпайп» розкине мережі», в якому пишуть: після запуску електросталеплавильного комплексу «Інтерпайпу» буде потрібно багато металобрухту. При цьому компанія веде роботи зі збільшення власних заготівельних потужностей. Вже в 2012 р. буде збільшено кількість майданчиків із заготівлі сировини…

http://markets.eizvestia.com/full/interpajp-raskinet-seti

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Газета «Сьогодні» у публікації «Газ з Туркменістану до України може піти скоро – але російською трубою» пише: Ашхабад дійшов до крайньої міри невдоволення Москвою, яка уклала контракт на викуп всього туркменського газу, але замість обіцяних 70-80 мільярдів кубів викуповує 11. Вже до початку візиту українського президента на блюдечку з блакитною облямівкою лежали вільні 40-50 мільярдів кубів, які, щоправда, потрібно доставити до України...

http://www.segodnya.ua/news/14288264.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Бюджет-2012: доходи підуть на соціалку» пише: уряд обіцяє наступного року зростання реальних зарплат бюджетників на 12%...

http://www.segodnya.ua/news/14288302.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україна копіює Росію: зимового часу не буде?» пише: парламенту пропонують скасувати переведення годинників, залишивши жити країну за літнім часом. У березні ц.р. це зробила Росія. Тепер вона випереджає світ на 3 години. І ми біжимо навздогін...

http://economics.unian.net/ukr/detail/102180

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «ФАС збирається стягнути з Російської залізниці і «дочок» 10 млрд. руб." Пише: у РФ залізнична реформа обернулася дефіцитом вагонів. Російська залізниця різко скоротила перевезення через нестачу парку, а її «дочки» - Перша і Друга вантажні компанії підняли розцінки на послуги. Федеральна антимонопольна служба порушила справу проти всіх трьох...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1364944/rzhd_ne_vezet

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Також «Ведомости» в публікації «Собянін пообіцяв Wi-Fi в метро» пишуть: мер Москви пообіцяв, що в метро скоро з`явиться безкоштовний доступ в інтернет за технологією WiFi. Такий проект є, але безкоштовним для користувачів він не буде, уточнюють чиновники...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1364942/wifi_izpod_zemli

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Видання «Известия» в публікації «Держава позбавиться ще від 200 активів» пише: у РФ додатковий список держактивів, які планується продати в найближчі пару років, поповниться ще 200 об`єктами...

http://www.izvestia.ru/news/500515

(УНІАН)