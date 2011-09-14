У Верховній Раді зареєстрували законопроект Москаля про амністію Тимошенко і Луценка

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект народного депутата від партії “Народна Самооборона” Геннадія МОСКАЛЯ про амністію лідера партії «Батьківщина», екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і лідера партії «Народна Самооборона», колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляє «КоммерсантЪ-Украина», учора, 13 вересня, Апарат Верховної Ради з другої спроби зареєстрував цей законопроект.

Відповідно до документа, парламенту пропонується звільнити Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА від кримінальної відповідальності за всі допущені ними у минулому правопорушення. На думку Г.МОСКАЛЯ, це необхідно зробити "для затвердження політичних свобод і демократичних цінностей в Україні, поліпшення міжнародного іміджу країни, усунення перешкод на шляху інтеграції України до Європейського Союзу".

Видання нагадує, що минулого тижня Г.МОСКАЛЬ повідомив ЗМІ, що в Апараті ВР відмовилися реєструвати документ, оскільки визнали його "політично ангажованим".

Заступник керівника апарату парламенту Юрій ЯСЕНЧУК учора заявив виданню, що "із законопроектом, дійсно, були проблеми, проте вони вже вирішені". "На етапі реєстрації у нас виникли сумніви щодо того, хто може реєструвати такий законопроект – Президент чи народний депутат, тому ми звернулися за роз`ясненнями до профільного комітету (з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності), – повідомив Ю.ЯСЕНЧУК. – Там відповіли, що депутат має таке право, тому сьогодні (13 вересня) текст документа був опублікований на сайті. При цьому вся процедура була дотримана".