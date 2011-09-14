Росія вимагає гарантій неспрямованості системи ПРО у Європі проти її ядерних сил

Москва. Росія вимагає юридично зобов`язуючих гарантій неспрямованості системи протиракетної оборони, яку розгортають у Європі США, проти своїх стратегічних ядерних сил.

Про це заявили у МЗС РФ у зв`язку з підписаною сьогодні угодою між США і Румунією про розміщення в Румунії бази американських ракет-перехоплювачів SM-3. Відповідний коментар російського відомства має УНІАН.

«Запланована для розгортання у Румунії до 2015 року, незалежно від еволюції реальних ракетних викликів, протиракетна база - чергова ланка у стратегічній інфраструктурі глобальної протиракетної оборони, яку вибудовують Сполучені Штати Америки», - йдеться у повідомленні.

На думку російської дипломатії, домовленість із Румунією про розміщення на колишній базі ВПС Девеселу наземного варіанту протиракет SM-3 і системи «Іджис», як і нещодавнє оголошення про майбутнє розміщення в Туреччині американського протиракетного радара передового базування AN/TPY-2, свідчить про те , що реалізація протиракетних планів США у Європі йде швидко і планомірно.

«Це відбувається на тлі відсутності прогресу у російсько-натовському й російсько-американському діалогах щодо ПРО», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що розвиток подій лише підвищує актуальність отримання від США і НАТО твердих, юридично зобов`язуючих гарантій ненаправленості розгорнутих ними в Європі протиракетних засобів проти стратегічних ядерних сил Росії. Крім того, у російському МЗС вважають, що у Раді Росія-НАТО потрібно виробити дієві і предметні рішення щодо задуму й архітектури ПРО, яка розгортається у регіоні.