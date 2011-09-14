Європарламент поки не відкладав розгляд доповіді по Україні щодо підписання угоди про асоціацію, як про це повідомила сьогодні газета “Комерсант-Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі співголови Парламентської асамблеї ЄвроНЕСТ (Європарламент – парламенти країн-учасниць “Східного партнерства”) - депутат Європарламенту Крістіан ВІГЕНІН (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія) і голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК.

“Є різні пропозиції, але поки, якщо я не помиляюся, за розкладом він має бути розглянутий у середині жовтня”, - сказав К.ВІГЕНІН.

“Наскільки мені відомо, проект доповіді, який був позавчора обговорений на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, передбачає певний графік, який включає останню дату подання поправок до 21 жовтня, і, якщо я не помиляюсь, проект планується проголосувати 1 листопада”, - додав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомлялося, газета “Комерсант-Україна” розповсюдила інформацію з посиланням на депутата Європарламенту Міхаеля ГАЛЕРА (група народних партій, Німеччина) про те, що депутати вирішили відкласти розгляд доповіді про угоду про асоціацію з Україною до 16 листопада.