Головне на 14 вересня

Фінанси

Уряд України не планує в 2011 році продаж націоналізованих комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Цього року точно не продаватимемо», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він зазначив, що продаж можна буде проводити в тому випадку, коли буде сприятлива кон`юнктура ринку.

На сьогоднішній день, зазначив Ф.ЯРОШЕНКО, «фінансові ринки стоять і вигідний продаж провести немає можливості».

Кабінет Міністрів України прогнозує в 2012 році зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5%, дефіцит бюджету на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту.

Як передає кореспондент УНІАН, такі показники, закладені в проект державного бюджету на 2012 рік, озвучив сьогодні, 14 вересня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабміну.

«Для розрахунку бюджету ми використовували виважений сценарій, який передбачає зростання реального ВВП на 5,5% і скорочення дефіциту державного сектора до 2,5% від ВВП порівняно з 3,5% поточного року. Це гарантія стійкості фінансової системи держави за будь-якого розвитку подій», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він підкреслив, що навіть розвинені країни Європи не можуть утримати дефіцит бюджетів у межах «такого більш ніж помірного» показника.

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що бюджет 2012 року стане бюджетом пріоритетного розвитку внутрішнього ринку й стимулювання розвитку регіонів. Це буде бюджет соціального розвитку та створення нових робочих місць, - зазначив М.АЗАРОВ.

Крім того, він підкреслив, що бюджет у 2012 році забезпечить підтримку вітчизняного виробника в ключових галузях промисловості, сільського господарства, ЖКГ і будівництва. «Цим бюджетом ми підтверджуємо, що Україна проводить передбачувану виважену економічну політику, яка для забезпечення зростання більшою мірою спирається на внутрішній ринок.

Міністерство фінансів України пропонує у проекті закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який сьогодні розглядається на засіданні Кабінету міністрів, збільшити доходи держбюджету на 11,6% – до 334 млрд. грн., витрати – на 10,5% – до 373,1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Петро ЯРОШЕНКО сьогодні під час представлення документа для членів уряду.

Характеризуючи документ у цілому, міністр відзначив, що він складається з 22 текстової статті, порівняно зі 100 і більше статтями у бюджетах попередніх років.

За словами П.ЯРОШЕНКА, дефіцит бюджету в 2012 році буде скорочено до 2,5%, порівняно з 3,5% планового показника на 2011 рік.

Обсяг запозичень порівняно з попереднім роком скоротиться на 17,4%, а обслуговування держборгу обійдеться в 30 млрд. грн.

У 2012 році уряд пропонує надати державних гарантій на суму не більше 1% ВВП.

Під час розрахунку державного бюджету на 2012 рік враховувався курс в районі 8 грн. за 1 долар і ціна газу - 414-416 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів перший віце-прем`єр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що уряд враховував найгірший варіант розвитку подій щодо переговорів з Росією про зниження ціни на газ, і саме тому враховував вартість газу з розрахунку 414-416 доларів за тисячу кубометрів.

«Доти, поки ми не домовимося про нові умови контракту (щодо закупівлі газу у Росії – УНІАН), ми зобов`язані його виконувати. Тому ми і розраховуємо найгірший варіант. Краще готуватися до гіршого, ніж бути непідготовленими», - сказав А.КЛЮЄВ.

Верховна Рада України у четвер, 22 вересня розгляне законопроект про державний бюджет на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Він наголосив, що разом із проектом держбюджету парламент розгляне і проект Державної програми економічного та соціального розвитку України.

А.КЛЮЄВ зауважив, що проекти будуть внесені до парламенту 15 вересня.

Соціальна політика Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» опублікований в газеті «Урядовий кур`єр» (№35 від 14 вересня 2011 року).

Закон вступає в дію з 1 жовтня 2011 року, окрім окремих норм, які набувають чиності з 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон 9 вересня 2011 року.

Законом передбачається підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років, підвищення страхового стажу до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, що втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 грн. Також закон знижує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Уряд має намір продовжити експеримент із упровадження методів непрямої оцінки доходів громадян для призначення соціальної допомоги.

Відповідну постанову, підготовлена Міністерством соціальної політики, було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Цей експеримент проводився протягом травня – липня 2011 року в п’яти пілотних управліннях праці та соціального захисту населення: Луцькому районі Волинської області, Олександрійському районі Кіровоградської області, Ленінському та Кіровському районах м. Кіровограда і Корюківському районі Чернігівської області.

Перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА поінформував, що в рамках експерименту в цих управліннях було проведено анкетне опитування понад 2195 громадян, які звернулися за призначенням соціальної допомоги, а соціальні інспектори здійснили 400 обстежень майнового стану заявників.

У Мінсоцполітики переконані, що ефективність роботи державних соціальних інспекторів завдяки застосуванню методів непрямої оцінки доходів значно підвищилася: подання недостовірної інформації про доходи було виявлено у 55% випадків, тоді як без застосування методів непрямої оцінки доходів цей показник становить 4%.

„Результати тримісячного експерименту дають певні підстави вважати доцільним впровадження методів непрямої оцінки доходів. Проте для остаточних висновків щодо цього потрібен більш тривалий період дослідження. Зокрема, необхідно дослідити методи непрямої оцінки доходів на такій категорії заявників, як одержувачі житлових субсидій, переважна більшість яких звернеться до управлінь праці та соціального захисту населення з початком опалювального періоду”, - сказав В.НАДРАГА.

Уряд схвалив продовження експерименту до 31 грудня 2011 року.

Енергетика

Україна хоче ясності від Росії і Європейського Союзу щодо перспектив використання газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, коментуючи позицію України у зв`язку з початком запуску газопроводу «Північний потік».

«Якщо Росія будує обхідні трубопроводи навколо України, Україна хоче одержати ясну відповідь: чи розраховувати на те, що Росія використовуватиме українську газотранспортну систему», - озвучив позицію прем`єра Миколи АЗАРОВА його прес-секретар.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, якщо Росія має намір відмовитися від використання України як транзитера газу до Європи, то для України утримання ГТС є нерентабельним, і її доведеться демонтувати, щоб «не витрачатися на утримання».

При цьому він підкреслив, що унікальною і важливою складовою української ГТС є підземні сховища газу, розташовані на заході України. «Саме вони забезпечують абсолютно стабільні гарантовані поставки газу до Західної Європи за будь-яких обставин», - підкреслив В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Він зазначив, що у разі скорочення видобутку газу або його прокачування Україна зможе впродовж тривалого часу забезпечувати постачання газу до Європи, оскільки маршрути постачання газу в обхід України є морськими, і піддаються ще невивченим ризикам.

«У випадку, якщо Україна припиняє експлуатацію своєї ГТС, то це є дуже серйозним чинником ризику для Європи. Тому і від Європи, у свою чергу, Україна хоче дізнатися, які ж її плани щодо українського маршруту транзиту газу. У разі припинення транспортування газу українським маршрутом Західна Європа вступає в зону підвищеного енергетичного ризику», - наголосив В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Україна в січні-липні 2011 року збільшила імпорт природного газу порівняно з відповідним періодом 2010 р. на 73,1%, або на 12,977 млрд. куб. м, — до 30,724 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

За даними Держстату, за звітний період імпортні поставки газу з Російської Федерації зросли на 62,1%, або на 11 млрд. куб. м, - до 28,711 млрд. куб. м.

У грошовому вираженні вартість імпортованого в січні-липні газу зросла в 1,8 разу — до 8,6 млрд. дол. Вартість імпортних поставок з Росії за 7 місяців становила 8 млрд. дол.

Рада Національної безпеки (RBN) Польщі завтра на своєму засіданні у Варшаві обговорить роль проекту створення євразійського нафтотранспортного коридору «Одеса-Броди-Плоцьк» для енергобезпеки країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підпорядкованого Президенту Польщі Бюро Національної безпеки (BBN).

Згідно з повідомленням, учасники RBN під головуванням Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО мають намір присвятити обговоренню цього питання близько 1,5 години.

Прес-секретар BBN Йоанна КВАСНЄВСЬКА-ВРУБЕЛЬ не уточнила кореспонденту УНІАН, хто візьме участь у завтрашньому засіданні, відзначивши, що на це засідання традиційно запрошуються всі учасники ради. (До складу RBN входять най вищі посадові особи - представники польської влади, серед яких голова уряду, глави обох палат парламенту, міністр закордонних справ і міністр оборони - УНІАН).

"Завтра побачимо, хто братиме участь", - сказала вона.

За даними прес-служби, Б.КОМОРОВСЬКИЙ і глава BBN Станіслав КОЗЕЙ після засідання мають намір провести прес-конференцію.

Сільське господарство

Фінансування агропромислового комплексу України в 2012 році збільшиться більш ніж у 1,5 разу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив, представляючи на засіданні уряду проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і Основні напрями розвитку на 2013-2014 роки.

«У цілому фінансування галузі наступного року буде збільшено більш ніж у півтора рази, що дозволить сприяти зростанню сільськогосподарського виробництва і відновити частково втрачені позиції на зовнішніх ринках продовольства», - відзначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, будівництво оптових ринків сільськогосподарської продукції, зерноскладів, реалізація проектів розвитку рослинництва - вся ця робота з розвитку інфраструктури аграрного сектора продовжиться і в 2012 році.

Зокрема, як відзначив перший віце-прем`єр, буде розпочато будівництво оптових ринків сільгосппродукції у Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Рівненській і ще у низці областей. Зерносклади і елеватори планують будувати наступного року у Херсонській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій і Київській областях.

Цінову стабільність на продовольчому ринку, за словами А.КЛЮЄВА, забезпечить формування державного Аграрного фонду. Останній, на його думку, створить також додаткові гарантії для сільгоспвиробників зі збуту їх продукції.

Перший віце-прем`єр відзначив продовження роботи з модернізації сільського господарства. За його словами, держава надаватиме фінансову допомогу із закупівлі нової сільськогосподарської техніки і устаткування.

Також, за словах А.КЛЮЄВА, істотна увага надаватиметься розвитку аграрної науки.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з метою оптимізації функцій Міністерства аграрної політики і продовольства України видав Указ про внесення змін до Положення про Міністерство аграрної політики і продовольства України.

Цей Указ № 915/2011 від 14 вересня оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, до Положення про Міністерство аграрної політики і продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500, вносяться такі зміни: абзац третій пункту 3 після слів "(далі - галузі агропромислового виробництва)» доповнюється словами «інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування».

Таким чином, третій абзац пункту 3 "Основними завданнями Мінагрополітики України є формування та забезпечення реалізації:" виглядатиме таким чином: "державної політики у сферах сільського господарства, тваринництва, садівництва, насінництва, розсадництва, виноградарства, харчової та переробної промисловості (далі - галузі агропромислового виробництва), інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу і сільськогосподарського машинобудування, сільськогосподарської дорадчої діяльності ".

Також підпункт 4 пункту 4 після слів «агропромислового виробництва» доповнюється словами «розвиток сільськогосподарського машинобудування». Таким чином, у пункті 4 "Мінагрополітики України відповідно до покладених на нього завдань:" підпункт 4 слід читати: "вживає заходи, спрямовані на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, розвиток сільськогосподарського машинобудування, енергозбереження, координацію інноваційних проектів".

Кабінет міністрів України у місячний термін має привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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(УНІАН)