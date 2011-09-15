Анонс на 15 вересня

* Відбудеться II Міжнародна конференція «Ефективне управління великими аграрними компаніями». Організатори: асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" і агентство «AgriEvent». У конференції візьмуть участь представники найбільших агрокомпаній з Бразилії, Аргентини, Росії, Казахстану, України та ЄС.

* Продовжиться дводенне розширене засідання Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин. На засіданні планується розглянути проекти Законів України «Про ринок земель», реєстр № 9001 і 9001-1.

* Відбудеться нарада з учасниками ринку іпотечного кредитування на тему: «Рефінансування Державною іпотечною установою іпотечних кредитів і напрями співпраці з банками-партнерами». Передбачено спілкування з представниками ЗМІ голови правління ДІУ В. Миргородського.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України та брифінг для представників ЗМІ.

* Відбудеться зустріч, під час якої будуть представлені можливості залучення капіталу на Варшавській фондовій біржі для компаній з регіону Центрально-Східної Європи. Учасники: міністр державної скарбниці Республіки Польща Олександр Град, віце-міністр державної скарбниці Кшиштоф Валенчак, президент Варшавської фондової біржі Людвік Соболевський, президент Крайового депозитарію цінних паперів Івона Терміну, а також представники польських і міжнародних фінансових установ. Організатори - CEE IPO Roadshow та Посольство Республіки Польща в Україні.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Данон-Юнімілк» інвестує 5 млн. євро в розвиток українських активів", присвячена 50-річчю заводу «Галактон». До кінця 2011 р. сумарні вкладення у виробничі потужності нової об`єднаної компанії складуть близько 5 млн. євро, з них 60% уже інвестовано в модернізацію заводу «Галактон». Питання: Підсумки модернізації виробничих потужностей компанії «Данон-Юнімілк»; Плани з впровадження сучасних технологій виробництва молочних продуктів в Україні, розвитку інноваційних напрямків, а головне - підвищення стандартів якості та безпеки продукції згідно Європейським нормам; Завод «Галактон» - історична значимість підприємства, його роль сьогодні, і втілення традицій у продукції ТМ «Галактон». Учасники: Даріо Маркетті, генеральний директор «Данон-Юнімілк» і Юрій Луцков, директора заводу «Галактон» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Акредитація ЗМІ за адресою mailto:katerina.komarova@twg.com.ua

* Прес-конференція Асоціації «Промислово-будівельна група «Ковальська», на якій відбудеться презентація заводу декоративної обробки тротуарної плитки та елементів ландшафтного дизайну торгової марки« Авеню Декор». Учасники: керівники та головний технолог заводу «Бетон Комплекс», що входить до Асоціації. Після прес-конференції відбудеться прес-тур на завод, де можна ознайомитися з повним виробничим циклом продукції «Авеню Декор» і роботою лінії відомої в Європі фірми SCHINDLER.

* Прес-конференція на тему: «Реформування системи пільг, оновлення Закону про пенсійну реформу: експертна оцінка». Учасники: перший заступник міністра праці та соціальної політики України (2005-2010рр.) Павло Розенко; старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.

* У Шевченківському районному суді м. Києва відбудеться слухання справи "плиточників" - організатора Підприємницького Майдану Сергія Мельниченка та інших активістів, яких звинувачують у створенні організованої злочинної групи з умислом пошкодження тротуарної плитки на Майдані Незалежності.

* 15 - 18 вересня в Ялті, Лівадійському палаці відбудеться 8-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Форум відкриється 16 вересня виступами Президента України В. Януковича та Президента Ізраїлю Ш. Переса. Учасники: прем`єр-міністр України М. Азаров, віце-спікер Державної думи РФ А. Бабаков, міністр закордонних справ Швеції К. Більдт, міністр економічного розвитку і торгівлі Казахстану К. Келімбетов, перший віце-прем`єр-міністр України А. Клюєв, віце -прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Б. Колесников, член виконавчого комітету і член правління Deutsche Bank Ю. Фітч, комісар ЄС з питань розширення та європейської політики добросусідства Ш. Фюле, високий представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки (1999-2009) Х. Солана, президент Інституту Брукінгса Строуб Телботт, президент Парламентської асамблеї Ради Європи М. Чавушоглу та ін.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63