Курс НБУ на 15.09.11
08:42, 15 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 15.09.11100 USD - 797.2300 (14 вересня - 797.2300)100 EUR - 1094.5171 (14 вересня - 1087.8203)10 RUR - 2.6256 (14 вересня - 2.6410)Облікові курси банківських металів на 15.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-145813.37 (14 вересня-143979.74)961 XAG 10 Срібло-3286.98 (14 вересня-3190.51)962XPT10Платина-144378.35(14 вересня-144936.41)964XPD10Паладій-57480.28 (14 вересня-57001.95)
Офіційний курс НБУ на 15.09.11
100 USD - 797.2300 (14 вересня - 797.2300)
100 EUR - 1094.5171 (14 вересня - 1087.8203)
10 RUR - 2.6256 (14 вересня - 2.6410)
Облікові курси банківських металів на 15.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-145813.37 (14 вересня-143979.74)
961 XAG 10 Срібло-3286.98 (14 вересня-3190.51)
962XPT10Платина-144378.35(14 вересня-144936.41)
964XPD10Паладій-57480.28 (14 вересня-57001.95)
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