Клюєв візьме участь у Ялтинському форумі «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє»

15-16 вересня перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ візьме участь у 8-й Ялтинській щорічній зустрічі «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє».

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єра, 16 вересня форум відкриється виступами Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА.

Цього ж дня запланований і виступ А.КЛЮЄВА.

Форум триватиме з 15 по 18 вересня 2011 р. у Лівадійському палаці Ялти. Його організаторами виступають «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.