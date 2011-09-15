ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Домашній телефон в Україні став дорожчим за мобільний» пише: якщо ще на початку року левова частка домашніх абонентів користувалися в місті найекономічнішим тарифом 19,73 грн./міс. з лімітом 200 хвилин, то з вересня більшість з них змушені задовольнятися пропозицією без похвилинної оплати за 29,74 грн./міс. Тобто для багатьох місцевий зв`язок подорожчала на 50%...

http://delo.ua/tech/domashnij-telefon-v-ukraine-stal-dorozhe-mobilnogo-164441/

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Також «Діло» в публікації «Вертолітний майданчик Януковича» подорожчав» пише: на будівництво вертолітного майданчика під Каневом Національне агентство з питань підготовки до проведення чемпіонату Євро-2012 з футболу додатково виділяє 700 тис. грн.

http://delo.ua/ukraine/vertoletnaja-ploschadka-janukovicha-podorozhala-164417/

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«Діло» в публікації «Азаров готовий демонтувати українську ГТС» пише: у зв`язку з запуском "Північного потоку" прем`єр Микола Азаров хоче знати, скільки газу Росія буде поставляти в Європу по українській ГТС. Якщо газ українськими трубами гнати не будуть, Україна демонтує свою ГТС...

http://delo.ua/ukraine/azarov-gotov-demontirovat-ukrainskuju-gts-164440/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Атомна редакція», в якому пише: Україна і Росія зіткнулися з новою перешкодою в енергетичній сфері - тепер в ядерній енергетиці. Вчора було оголошено, що сторони мають труднощі в питанні підготовки ТЕО для будівництва нового заводу з фабрикації паливних елементів для українських АЕС. Російська сторона, всупереч домовленостям, не поспішає передавати Україні технології, хоча саме їх отримання стало вирішальним фактором під час вибору російської корпорації ТВЕЛ в якості партнера з будівництва заводу...

http://www.kommersant.ua/doc/1773558

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Колекціонер земель», в якому пише: підприємець Олег Бахматюк об`єднує свої агропромислові активи. Він оголосив, що передає свої 77,5% акцій великого виробника яєчної продукції Avangardсо агрокомпанії Ukrlandfarming, що належить йому ж. Об`єднаний виробник матиме найбільший земельний банк серед публічних компаній в СНД, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1773689

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Бюджет на виріст» пише: сьогодні Кабмін направить до Верховної Ради затверджений напередодні проект держбюджету на 2012 р. Експерти оцінюють закладені в ньому макроекономічні орієнтири як оптимістичні, але при цьому не сумніваються в їхньому стовідсотковому виконання на папері...

http://finance.eizvestia.com/full/byudzhet-na-vyrost

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Газ замінять інноваціями», в якому пишуть: прем`єр Микола Азаров заявив, що перспективи розвитку української економіки повинна визначати не ціна на російський газ, а пріоритети інноваційного розвитку країни. Експерти вважають, що для реалізації такого сценарію Кабмін повинен відмовитися від бюджетного фінансування газифікації регіонів і зробити ставку на альтернативні види палива та інвестиції в енергоефективні технології...

http://state.eizvestia.com/full/gaz-zamenyat-innovaciyami

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Рецесія вже за поворотом», в якому пишуть: про близькість другої хвилі фінансової кризи все більш категорично заявляють по обидві сторони Атлантики. А часті прогнози глав центробанків і економістів наштовхують на думку про їхню участь в єдиному тоталізаторі глобальної рецесії...

http://finance.eizvestia.com/full/recessiya-uzhe-za-povorotom

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Газета «Сьогодні» у публікації «Киянам 23 гривні в день на їжу не вистачає» пише: Держстатистики підрахував, що кожен українець у середньому витрачає на їжу 23 гривні в день. Видання подає власне дослідження питання, які продукти можна купити на цю суму...

http://www.segodnya.ua/news/14288600.html

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Також «Сьогодні» у публікації «У Києві безкоштовного житла чекають 333 роки» пише: отримати безкоштовну квартиру в Києві хочуть усі. Ті, кому вона належить за законом, стоять у черзі, але рухається вона вкрай повільно. Заповітні «квадрати» отримують 300-400 осіб на рік, а чекають - більше 100 тисяч. Щоб скоротити чергу, влада пропонує квартири за пільговою ціною...

http://www.segodnya.ua/news/14288622.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Підвищення зарплат бюджетникам у 2012 році - за чий рахунок "банкет"?» пише: у проекті бюджету-2012 передбачено підвищення окладів бюджетникам та ряду соцвиплат. Кабмін запевняє, що мета буде досягнута. Але ці плани абсолютно не порівнянні з тим, що зараз підготував українцям уряд...

http://economics.unian.net/ukr/detail/102366

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Citi намалював загрозливі наслідки виходу Греції з єврозони» пише: Греція переходить на драхму з одномоментною девальвацією до євро на 40%, починаються банківська паніка, банкрутства підприємств, будь-яке фінансування припиняється, країна занурюється в глибоку рецесію з гіперінфляцією, зануривши в хаос і півсвіту. Такий сценарій малює Citi. Ймовірність виходу Греції з єврозони зростає...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1366016/grecheskij_haos

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Також «Ведомости» в публікації «Проти торгівлі талонами техогляду оголошено черговий похід» пишуть: Мінфін і Російський союз автосраховиків придумали, як боротися з торгівлею талонами техогляду. Пунктам техогляду доведеться погоджувати з РСА кількість талонів, які вони зможуть видавати водіям. Власники пунктів ТО вважають, що нічого не зміниться...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1366015/vojna_za_talony

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Видання «Известия» в публікації «Новобудови будуть проектувати з урахуванням терористичної загрози» пише: російські міста перетворяться на укріплені райони з контрольно-пропускними пунктами після того, як 20 вересня набере чинності звід антитерористичних правил для будівельників. Документ зобов`язує архітекторів, будівельників і проектувальників продумувати захист об`єктів від терористичної загрози ще на стадії проектування. Зрозуміло, нововведення позначаться і на ціні будівництва...

http://www.izvestia.ru/news/500673

(УНІАН)