Страсбург. В Страсбурзі відкрилась перша сесія Парламентської Асамблеї ЄвроНЕСТ (депутати Європарламенту та національних парламентів країн-учасниць “Східного партнерства” – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Страсбурзі проходить перша сесія Асамблеї.

Асамблею намагалися скликати з 2009 року, однак через політичні проблеми в Білорусі тривалий час був витрачений на пошук компромісу між депутатами Європарламенту та національних парламентів країн “Східного партнерства”.

В результаті, після подій 19 грудня 2010 року в Мінську, затримання великої кількості активістів та кандидатів у Президенти, сторони дійшли висновку, що Білорусь поки не братиме участі в роботі Асамблеї.

На сьогодні Асамблея складається з 60 депутатів Європарламенту, та 50 депутатів країн-учасниць «Східного партнерства” (по 10 від кожної країни – Азербайджану, Вірменії, Грузії, України та Молдови, без Білорусі).

Сьогодні Асамблея планує схвалити ряд документів, зокрема доповідь для саміту “Східного партнерства”, що відбудеться 29-30 вересня у Варшаві.