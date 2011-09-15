Янукович вніс зміни до складу Ради регіонів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ “Про внесення змін до Указу Президента України від 9 квітня 2010 року № 533”. Даний документ, розміщений на офіційному сайті глави держави.

Ним передбачено внести зміни до Указу Президента України від 9 квітня 2010 року № 533 «Про Раду регіонів». Змінами передбачено, що «виконавчим секретарем Ради регіонів є один із заступників Глави Адміністрації Президента України».

Також в указом введено до складу Ради регіонів голову Донецької обласної ради Андрія ФЕДОРУКА (за згодою).

Крім того, передбачено затвердити у складі Ради регіонів таких осіб: міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія БЛИЗНЮКА, заступника Глави Адміністрації Президента України, виконавчого секретаря Ради Станіслава СКУБАШЕВСЬКОГО, голову Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКОГО та голову Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ЯЦУБУ..

При цьому припинено членство у складі Ради регіонів Василя Джарти (глава Радміну АРК В.Джарти помер 17 серпня 2011 року у віці 53 років через хворобу - УНІАН). Виведено також зі складу Ради регіонів В.ТИХОНОВА (1 червня 2011 року Президент України своїм указом звільнив В.ТИХОНОВА з посади віце-прем`єра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства - УНІАН) та В.САРАТОВА (1 червня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Валерія САРАТОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації - УНІАН).