Грищенко: на сьогодні не стоїть питання про розміщення на території України елементів ЄвроПРО

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що на сьогодні не стоїть питання про розміщення на території України елементів Загальноєвропейської системи протиракетної оборони (ЄвроПРО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто ДЗАННЬЄРО, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми вважаємо, що питання надійного захисту від загрози від балістичних ракет, оснащених боєголовками зі зброєю масового знищення, є дуже важливою темою, яка має бути предметом обговорення всіх зацікавлених країн. Але на сьогоднішній день питання про розміщення таких елементів на території України не ставиться», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

У свою чергу Л.ДЗАННЬЄРО сказав: «Я можу підтвердити слова пана міністра, що це питання зараз не стоїть на порядку денному».

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в Києві заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Дирк БРЕНГЕЛЬМАНН заявив, що Україна і Північноатлантичний альянс обговорюють питання співпраці щодо ЄвроПРО.

13 вересня США і Румунія підписали угоду про розміщення в Румунії бази американських ракет-перехоплювачів SM-3.

14 вересня Туреччина і США в Анкарі підписали меморандум про розміщення на турецькій території радіолокаційної системи (РЛС) ЄвроПРО.