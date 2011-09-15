Порушено справу щодо замаху на німецького бізнесмена, авто якого обстріляли на трасі Одеса-Київ

Міліція порушила кримінальну справу за фактом замаху на вбивство німецького бізнесмена, автомобіль якого обстріляли вчора на трасі Одеса-Київ

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, вчора на 40-му кілометрі траси Одеса-Київ невстановлені особи обстріляли автомобіль німецького бізнесмена.

«Після невдалої спроби зупинити на трасі автомобіль 45-річного громадянина ФРН невстановлені автомобілісти «здійснили два постріли з пристрою для відстрілу мисливських патронів у напрямку його автотранспортного засобу, після чого втекли у напрямку міста, - уточнили в міліції. – Пострілами пробито навиліт скло водійських і пасажирських дверей, а також пошкоджено переднє ліве крило автомобіля».

Іноземцеві вдалося уникнути поранень.

За фактом замаху на вбивство порушено кримінальну справу, згідно зі ст.15-115 ч.1 Кримінального кодексу України, проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та їхнього затримання.

Як повідомляв УНІАН, збройному нападу на трасі Одеса - Київ піддався директор німецької компанії "Гіс" Александр ЛІХТ.

«Сьогодні у мене відбулась зустріч із головним юристом одного з провідних банків України. Ми обговорювали питання щодо однієї спірної фінансової ситуації, – сказав А.ЛІХТ. - Після зустрічі я виїхав до Києва. На 40-му км траси мене підрізав інший автомобіль, змусивши зупинитися. З машини вийшли люди з автоматами в руках. Я відкрив двері машини і кинувся бігти. Пролунали постріли. В результаті автомобіль одержав численні кульові пробоїни. Сам я не постраждав, хоча й пережив сильне нервове потрясіння. Інших інтересів в Одесі, крім історії з банком, я не маю», - заявив А.ЛІХТ агентству УНІАН.