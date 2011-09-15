Польща спростила видачу шенгенських віз українцям
Польська влада скоротила список документів, необхідних для видачі шенгенських віз громадянам України.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила представник польського консульства у Києві.
Вона відзначила, що новий порядок видачі віз діє "кілька тижнів".
За словами співрозмовниці агентства, зокрема, українці вже не повинні подавати довідку з місця роботи, з банку про стан наявних коштів та трудову книжку.
Представник консульства не змогла надати детальнішої інформації, зауваживши, що нею володіє консул, котрий зараз недоступний для коментарів.
Як повідомляв УНІАН, Польща, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом українців, традиційно видає громадянам України найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони.
У 1 кварталі 2011 року польські консульства видали в Україні понад 120 тисяч віз, що майже на 40% більше показників перших трьох місяців минулого року.
За весь минулий рік українці отримали 450 тисяч польських віз, 70% з яких були „шенгенськими”.
Загалом у 2010 році українці отримали близько 1,1 млн. шенгенських віз.