Польща спростила видачу шенгенських віз українцям

Польська влада скоротила список документів, необхідних для видачі шенгенських віз громадянам України.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила представник польського консульства у Києві.

Вона відзначила, що новий порядок видачі віз діє "кілька тижнів".

За словами співрозмовниці агентства, зокрема, українці вже не повинні подавати довідку з місця роботи, з банку про стан наявних коштів та трудову книжку.

Представник консульства не змогла надати детальнішої інформації, зауваживши, що нею володіє консул, котрий зараз недоступний для коментарів.

Як повідомляв УНІАН, Польща, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом українців, традиційно видає громадянам України найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони.

У 1 кварталі 2011 року польські консульства видали в Україні понад 120 тисяч віз, що майже на 40% більше показників перших трьох місяців минулого року.

За весь минулий рік українці отримали 450 тисяч польських віз, 70% з яких були „шенгенськими”.

Загалом у 2010 році українці отримали близько 1,1 млн. шенгенських віз.