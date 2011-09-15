Головне на 15 вересня

Фінанси

До Верховної Ради України надійшов проект Державного бюджету на 2012 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Уряд України знизив прогноз зростання ВВП у 2012 році з 5,5% до 5%.

Відповідні дані містяться в пояснювальній записці до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2012 рік», зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня під № 9000.

Згідно з документом, доходи Держбюджету в 2012 році становитимуть 337 млрд. 556 млн. 920,4 тис. грн., зокрема, доходи загального фонду – 291 млрд. 444 млн. 234,3 тис. грн. і спеціального фонду – 46 млрд. 112 млн. 686,1 тис. грн.

Витрати передбачено в сумі 361 млрд. 585 млн. 949,5 тис. грн., зокрема, витрати загального фонду – 314 млрд. 880 млн. 992,1 тис. грн. і витрати спеціального фонду – 46 млрд. 704 млн. 957,4 тис. грн.

Граничний обсяг дефіциту Держбюджету України – 24 млрд. 129 млн. 484,1 тис. грн., зокрема, граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету – 20 млрд. 244 млн. 850,8 тис. грн., спеціального фонду – 3 млрд. 884 млн. 633,3 тис. грн.

Номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, зростання цін виробників – 9,4%.

Національний банк України (НБУ) зобов`язав банки здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу.

Це передбачено у постанові регулятора № 278, якою вносяться зміни до Інструкцію про порядок здійснення валютообмінних операцій. Постанова оприлюднена на сайті Верховної Ради.

"Працівник банку (фінансової установи) зобов`язаний позначити прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютообмінну операцію, у довідках і квитанціях", - зазначається у документі.

Раніше пред`являти документи, які засвідчують особу, було необхідно при проведенні відповідних операцій на суму понад 15 тис. грн.

При проведенні операцій на суму понад 50 тис. грн. працівник банку також мав зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

Поправками також виключено пункт інструкції, яким передбачалося право Нацбанку встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку.

Крім того, згідно з постановою, банки одержали право через банкомати здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за гривні.

Документ набере чинності з 23 вересня, з дня публікації в "Офіційному віснику України".

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг вивчає законність діяльності фінансової піраміди «МММ-2011» в Україні.

Про це повідомляє журнал WeeklyUA з посиланням на прес-службу відомства.

«Дано доручення юридичному відділу ознайомитися з правовою основою діяльності цієї організації, щоб можна було сформулювати позицію з цього питання», – відзначили у Держфінпослуг.

Свої висновки відомство має намір оприлюднити найближчими днями.

Як повідомляє WeeklyUA, з початку осені в Києві і регіонах України почали з`являтися яскраво-оранжеві білл-борди, на парканах і тротуарах – написи фарбою, які рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій МАВРОДІ, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала внески населення, обіцяючи їм високі відсотки прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, які вносяться новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши внески більш як 10 млн. людей.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими самими, що і 17 років тому. Проте, українці, за їх словами, активно вкладають у піраміду.

«Несуть люди різні: і за віком, і за соціальним становищем. Вкладають від сотні гривень, закінчуючи десятками тисяч доларів», – стверджує Дмитро АНАНЬЄВ, який одним з перших почав вибудовувати структуру «МММ-2011» у країні.

За його словами, на сьогодні піраміда активно набирає членів у всіх регіонах України. За оцінками самого С.МАВРОДІ, в країні вже «сотні тисяч» учасників піраміди.

«МММ-2011» привертає українців тим, що обіцяє дуже високий прибуток, який не порівнянний з відсотками за банківськими депозитами. Внески нібито ростуть на 20-30% на місяць, тобто суми мають зрости у 10-20 разів за рік. Якщо ж внесок покласти на депозит (тобто, зобов`язатися не забирати готівку протягом певного часу), то за рік гроші нібито можуть і взагалі збільшитися в 130 разів.

Крім того, учасники піраміди заробляють і на тому, що приводять до неї нових членів. За це їм має належати певна частина внеску нового учасника.

«Наприклад, людина робить внесок у 100 доларів, і мені тут же перераховується 20 доларів. Разом вже чоловік десять я привів», – розповів київський студент Едуард ФІЛІППОВ, з яким зв`язався журнал.

Разом з тим психотерапевт, провідний тренер Українського філіалу Московського Гештальт Інституту Євген МЕДРЕШ вважає, що українці знову повірили в «МММ» через психологічну особливість громадян пострадянських країн.

«Наша країна – країна мільйонів фінансових утриманців, дармоїдів. Така психологія припускає, що можна віддати свої гроші якомусь дядьку, а він, якось повороживши, поверне набагато більшу суму. І ця спокуса значно сильніша за побоювання, що піраміда розвалиться. А як саме, за рахунок чого повертатимуться внески, – це людям не цікаво», - резюмує Є.МЕДРЕШ.

Енергетика

Позиція Росії у «газовому» спорі з Україною не змінилася, і вона готова захищати свої інтереси в будь-якій судовій інстанції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ заявив на прес-конференції в Москві.

Зокрема, він наголосив, що позицію РФ з цього питання озвучив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю каналу «Євроньюс».

«Президент РФ в інтерв`ю каналу «Євроньюс» ще раз, буквально на пальцях, пояснив позицію російської сторони. Хочу підтвердити, що вибір - на користь судового рішення, якщо такий буде вибраний українською стороною. Це не наш вибір», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

При цьому він нагадав, що прес-служба Президента РФ повідомляла про готовність відстоювати свою позицію в будь-якому суді.

Хімічні активи Group DF Ostchem Holding у квітні-липні імпортували до України 2,013 млрд. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану і Узбекистану.

Про це свідчать дані про імпорт газу за в січень-липень, обнародувані Державною службою статистики.

За даними Держстат, за звітний період, зокрема, з Казахстану імпортовано 639,842 млн. куб. м газу на суму 179,156 млн. дол., з Туркменістану – 668,523 млн. куб. м на суму 187, 186 млн. дол., з Узбекистану – 704,322 млн. куб м на суму 197,210 млн. дол..

Раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF, заявляв, що з квітня холдинг Ostchem почав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, купує газ дешевше, ніж "Нафтогаз".

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ має намір доручити сформованому після жовтневих виборів польському уряду визначити умови участі поляків у проекті створення Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі маршруту "Одеса-Броди-Плоцьк”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це глава польської держави сказав журналістам у Варшаві у четвер після засідання Ради Національної безпеки (RBN), присвяченої питанням енергетичної безпеки.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ нагадав, що ідея створення ЄАНТК для поставок каспійської нафти до Європи обговорюється вже "багато років”, зазначивши, що досі існують нерозв’язані питання щодо "економічного обгрунтування проекту".

«Рекомендуватиму майбутньому уряду ухвалення відповідних рішень, наскільки і на яких умовах польська сторона хоче брати участь в цьому проекті», - сказав президент Польщі.

Він також відзначив, що має намір обговорити готовність участі в проекті з представниками інших держав, серед яких назвав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

«Одне є точним, що зараз Польща має прагнути отримання також економічних і бізнес- ефектів при реалізації проектів з енергетичної безпеки. Можливо, однією з таких спроб стане новий підхід до старого проекту Одеса-Броди-Плоцьк», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ у заяві для преси.

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК разом з прем`єр-міністром Чехії Петром НЕЧАСОМ 14 вересня урочисто відкрили перший інтерконнектор, який сполучає газотранспортні системи країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, Д.ТУСК назвав з`єднання ГТС двох країн, що входять до Євросоюзу, «черговим кроком» до створення єдиного енергетичного ринку європейського об`єднання.

Польський прем`єр відзначив, що цей трубопровід також дозволить мінімізувати наслідки можливих перебоїв з поставками російського газу, які мали місце в 2009 році через суперечку РФ з Україною про ціни і умови поставок блакитного палива.

«Цей польсько-чеський інтерконнектор є знаком надії, що газові проблеми ніколи вже не торкнуться наших держав. Принаймні, не так сильно, як кілька років тому», - сказав Д.ТУСК.

Він додав, що Польща розраховує на використання побудованого коннектора для поставок газу LNG з польського терміналу у місті Свиноустя (Swinoujscie) і газу з Норвегії.

Прес-служба польського уряду повідомила, що потужності побудованого газопроводу становлять 0,5 млрд. кубометрів газу на рік і можуть бути збільшені у перспективі до 2-3 млрд. кубометрів.

Вартість будівництва 32-кілометрового інтерконнектора, яке розпочалося в 2009 році, становило близько 27 млн. євро, половину з яких виділив Польщі та Чехії Євросоюз.

Промисловість

В Україні зростання промислового виробництва в серпні цього року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, у січні-серпні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 8,9%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в серпні порівняно з липнем ц.р. зростання промвиробництва становило 2,2%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в серпні ц.р. проти серпня 2010 року за галузями становило: у видобувній промисловості – 10,4% (до липня ц.р. – 2,4%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 7,4% (до липня ц.р. – 4,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – 9,6% (до липня ц.р. – спад 1,6%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в серпні ц.р. порівняно з серпнем 2010 року становило 11% (до липня ц.р. – 2,8%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 5,3% (до липня ц.р. – спад 2,2%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 9,7% (до липня ц.р. – зростання 4,3%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 8,4% (до липня ц.р. – 4%), у виробництві шкіри, виробів з неї – зростання 15,2% (до липня ц.р. – 5,5%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, зростання виробництва в серпні ц.р. проти серпня 2010 року становило 9% (до липня ц.р. – 0,2%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 0,9% (до липня ц.р. – зростання 1%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 10,8% (до липня ц.р. – зростання 2,6%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості в серпні ц.р. проти серпня 2010 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 21,4% (до липня ц.р. – зростання 3,1%), зокрема в хімічному виробництві – 29,8% (до липня ц.р. – зростання 4,8%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 2,1% (до липня ц.р. – спад 2,8%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 11,2% (до липня ц.р. – 6,4%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у серпні ц.р. порівняно з серпнем 2010 року зростання виробництва становило 18,7% (до липня ц.р. – 5,6%), в машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 22,1% (до липня ц.р. – 3%), зокрема у виробництві машин і устаткування – 12,3% (до липня ц.р. – 4,5%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 14,3% (до липня ц.р. – спад 3,1%), у виробництві транспортного устаткування – 35% (до липня ц.р. – 5,3%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 3,3% (до липня ц.р. – 0,9%).

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-липні 2011 року становив 52 млрд. 872,4 млн. грн. проти 28 млрд. 252,7 млн. грн. за січень-липень 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за зазначений період прибуток одержали 57,7% підприємств країни, їх фінансовий результат становив 112 млрд. 646,7 млн. грн.

Із збитками звітний період завершили 42,3% підприємств України, їх фінрезультат становив 59 млрд. 774,3 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили із збитками 44,7% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 22 млрд. 280,5 млн. грн. Прибуток одержали 55,3% промпідприємств – вони завершили період з фінрезультатом 60 млрд. 146,2 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-липень 2011 року становив 37 млрд. 865,7 млн. грн.

Україна продасть 6 млн. 712 тис. 113 тонн еквіваленту двоокису вуглецю Великій Британії, Швейцарії та Іспанії.

Текст відповідного розпорядження від 12 вересня № 860-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Державному агентству екологічних інвестицій Кабмін доручив провести в установленому порядку операції з передачі одиниць (частин) установленої кількості як скорочення викидів парникових газів, досягнутого власниками об’єктів до початку першого періоду дії Кіотського протоколу в результаті реалізації проектів спільного впровадження та підтвердженого міжнародним верифікатором, на рахунки іноземних держав або уповноважених ними покупців.

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(УНІАН)