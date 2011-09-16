Курс НБУ на 16.09.11
08:54, 16 вересня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 16.09.11100 USD - 797.3300 (15 вересня - 797.2300)100 EUR - 1099.9167 (15 вересня - 1094.5171)10 RUR - 2.6138 (15 вересня - 2.6256)Облікові курси банківських металів на 16.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-143997.80 (15 вересня-145813.37)961 XAG 10 Срібло-3216.43 (15 вересня-3286.98)962XPT10Платина-143519.40(15 вересня-144378.35)964XPD10Паладій-57168.56 (15 вересня-57480.28)
Офіційний курс НБУ на 16.09.11
100 USD - 797.3300 (15 вересня - 797.2300)
100 EUR - 1099.9167 (15 вересня - 1094.5171)
10 RUR - 2.6138 (15 вересня - 2.6256)
Облікові курси банківських металів на 16.09.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-143997.80 (15 вересня-145813.37)
961 XAG 10 Срібло-3216.43 (15 вересня-3286.98)
962XPT10Платина-143519.40(15 вересня-144378.35)
964XPD10Паладій-57168.56 (15 вересня-57480.28)
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