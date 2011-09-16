Анонс на 16 вересня

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться розширене засідання Колегії КМДА. Буде обговорюватися стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012рр .. Доповідачі: Володимир Стороженко, начальник ГУ житлового господарства; Дмитро Новицький, начальник ГУ комунального господарства; В`ячеслав Лісовик, начальник ГУ управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження; Едуард Соколовський, голова правління ПАТ "Київенерго"; Юрій Коляда, голова правління ПАТ "Екостандарт" та інші.

* Відбудуться заходи, присвячені передачі другої партії модернізованих легких транспортних літаків Ан-32 замовнику - ВПС Індії. Роботи по модернізації цих літаків проводилися фахівцями ДП «Завод 410 ЦА» відповідно до контракту між Україною та Індією, який став одним з найбільших за всю історію авіаційної промисловості України.

* Відбудеться підписання Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком і Проектної угоди між Європейським інвестиційним банком і НЕК «Укренерго» за проектом «Будівництво повітряної лінії 750 кв Запорізька АЕС - Каховська». Фінансову угоду від Україна підпише міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, Проектну угоду - директор НЕК «Укренерго» Анатолій Ходаківський. Від ЄІБ угоди підпише віце-президент ЄІБ Антон Роп. Після підписання заплановано брифінг міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойко.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція організаторів форуму «Інвестиції для розвитку інфраструктури Києва та Київської області» (www.iui-forum.com.ua). Це перший незалежний Форум, який проводиться представниками влади, банків та підприємцями на рівних умовах, без політичного фінансового впливу. Теми: спрощення процедури введення інвестиційних проектів на території України за допомогою системи «Єдиного вікна», залучення прямих іноземних інвестицій для розвитку українських приватних підприємств; незавершені інфраструктурні проекти в Києві та Київській області. Учасники: А. Присяжнюк, голова КОДА; І. Довбань, голова ГУ економіки та інвестицій КМДА; В. Федюк, директор Департаменту регіонального розвитку Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Україні; В. Чеповий, ген.директор ТОВ «Інформаційно-цифрові технології »; С. Михайлівська, керівник департаменту представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес асоціації; К. Куликов, заст.голови бюджетного комітету ВРУ; О. Надоша, член регламентного комітету ВРУ; Д. Богуш, президент Bohush Communication (вул. Хрещатик, 4 , конференц-зал). Телефон: 0444537479, info.IUI.forum2011@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться перше засідання інформаційного прес-клубу, організованого ПАТ «АК «Київводоканал». Тема розмови: «Особливості Дніпровської води і способи її очищення».

* Відбудеться нарада з питань протидії корупції в органах земельної сфери. У роботі візьмуть участь: міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ Дмитро Ворона, заст.ген.прокурора Михайло Гаврилюк, голови обласних та районних управлінь Держкомзему.

* Відбудеться брифінг першого заступника голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна, на якому буде повідомлено про прийняте рішення щодо накладення штрафу на ПП «Капітолій» (м. Житомир) за порушення конкурентного законодавства. Зокрема, мова піде про застосування санкцій за невиконання підприємством вимог Комітету про припинення поширення неправдивої реклами послуг з надання грошових позик.

* Відбудеться презентація "Insurance ТОР" на тему: "Аналіз діяльності страхового ринку України за 1 півріччя 2011 року". Організатор - Український науково-дослідний інститут "Права та Економічних досліджень". Учасники: Олександр Залєтов - головний редактор журналу "Insurance ТОР"; Павло Литвин - генеральний директор СК НАСТА; Збігнєв Шолига - генеральний директор СК ПЗУ-Україна (страхування життя); Вадим Загребний - голова правління СК "Брокбізнес"; Юрій Гришан - директор СТ "Іллічівське".

* Прес-конференція на тему: «Професійні організації визначать 100 кращих ресторанів Євро-2012». Учасники: голова Ради з питань туризму і курортів, головний редактор журналу «Готельний та ресторанний бізнес» Євген Самарцев, президент Асоціації кулінарів України, декан факультету ресторанного і готельного бізнесу КНТЕУ Михайло Пересічний; директор Київського технікуму готельного господарства Анатолій Матвієнко, президент Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

* Прес-конференція на тему: «Чи зможе України реалізувати Стратегію національної екологічної політики?». Учасники: Володимир Білоконь, начальник Департаменту державної екологічної політики і міжнародної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України; Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

* Відбудеться мультімедйний відеоміст Москва - Київ на тему: "Чи є рецепт від бідності?" Учасники в Києві: Ніна Підлужна, директор департаменту стратегічного планування Мінсоцполітики України; Людмила Черенько, зав.відділом досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ. У Москві: Юрій Крупнов, голова Руху розвитку, голова Наглядової ради Інституту демографії, міграції та регіонального розвитку, дійсний державний радник РФ.

* Розпочнуться урочистості з нагоди відкриття нових регулярних авіарейсів з Дубаї в Україну. Організатор - перша бюджетна авіакомпанія з Дубаї Flydubai. В урочистостях з нагоди виконання першого прямого рейсу Київ-Дубаї візьме участь віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков. Брифінг віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса Колесникова, ген.директора Flydubai Гейт Аль Гейта, керівництва ДП МА «Бориспіль».

* Прес-конференція на тему: «Впровадження Європротоколу в Україну - ще один крок до європейських стандартів життя». Захід присвячений вступу в силу з 19 вересня 2011 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дорожньо-транспортні пригоди та виплату страхового відшкодування». Учасники: Володимир Романишин, президент Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), Сергій Будник, начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України; Іван Гумінський, заст.ген.директора МТСБУ; Роман Роменський, начальник юридичного департаменту МТСБУ.

* У рамках ділової програми міжнародної конференції «Ефективне управління великими аграрними компаніями», відбудеться поїздка на с/г підприємства корпорації «Сварог Вест Груп» (Хмельницька область).

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