Уряд подав до ВР проект програми соціально-економічного розвитку України

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проект закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки.

Про це повідомляється на сайті парламенту. Документ зареєстровано 15 вересня ц.р., але його текст поки що не обнародувано.

Проект програми було схвалено на засіданні уряду 14 вересня 2011 року.

Тоді перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляв, що, згідно з проектом програми, зростання ВВП України в 2012 році прогнозується на рівні 6,5%, зростання промислового виробництва - на рівні 8,3%, зростання виробництва в машинобудуванні - 20%, металургії, хімічній і легкій промисловості – 5-6%, у сільському господарстві – 5,1%, в галузі будівельно-монтажних робіт і житловому будівництві - зростання на 6%.

Він також повідомив, що очікується, що в 2012 році роздрібний товарообіг зросте на 15% за інфляції у розмірі 7,9%.