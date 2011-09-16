Ялтинський форум YES сприятиме просуванню України до Європи - Кваснєвський

8-ма Ялтинська зустріч «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES), сприятиме просуванню України до Європи.

Про це на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії заявив голова правління організації, Президент Республіки Польща (1995-2005 рр.) Александр КВАСНЄВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у YES.

Процитувавши слова Іоанна Павла ІІ про те, що «світ - це споруда, що будується постійно», А.КВАСНЄВСЬКИЙ зазначив, що кожна «цеглинка» у цій будівлі важлива, але ще важливіше - «наскільки міцно ці камінчики тримаються один одного. Від цього залежить, чи зможе наш спільний дім витримати бурі й повені глобальних криз».

А.КВАСНЄВСЬКИЙ підкреслив, що «YES - одна з тих організацій, які допомагають цим «цеглинкам» триматися разом. Ми віримо в те, що відкритий і рівноправний діалог про спільні для всіх проблеми здатний об`єднувати людей, країни і народи; що такий діалог допомагає всім нам по-новому поглянути на шляхи розвитку Європи і світу в цілому».

Говорячи про роль України в сьогоднішній Європі, А.КВАСНЄВСЬКИЙ зазначив: «Україна - це дуже важлива «цеглинка» у будівлі європейського дому. «Велика Європа», про яку мріяв Шарль де Голль - Європа від Атлантики до Уралу, зі спільним економічним і культурним простором, спільними цінностями - ця Європа без України неможлива».

В.КВАСНЄВСЬКИЙ зауважив, що сьогодні Україна переживає складний період реформування, непросту економічну ситуацію.

«Для мене головним є те, що Україна як і раніше прагне до Європи. Україна як і раніше бачить себе частиною європейської сім`ї, частиною майбутнього Європи», - додав він.

А.КВАСНЄВСЬКИЙ висловив сподівання, що сьогоднішня щорічна зустріч YES сприятиме просуванню України до Європи. «Якщо ми сьогодні зробимо хоча б невеликий крок у це майбутнє - це буде перемога Ялтинської європейської стратегії, перемога України, перемога Європи», - підкреслив він.

8-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука, проходитиме з 15 по 18 вересня 2011 р. у Лівадійському палаці Ялти.

Ялтинська Європейська стратегія (YES) – міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом та громадським діячем Віктором Пінчуком. Метою організації є сприяння розвитку справедливої, демократичної та успішної України; допомога країні у здійсненні реформ та підтримка її євроінтеграційних прагнень. YES регулярно проводить заходи, які збирають разом політичних лідерів, керівників бізнес-структур та видатних діячів для обговорення ключових питань та надання рекомендацій стосовно майбутнього світу та України.