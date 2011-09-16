Кримінальну справу щодо екс-директора Київського зоопарку передано до прокуратури

Кримінальну справу щодо екс-директора Київського зоопарку Світлани БЕРЗІНОЇ передано до прокуратури для подальшого розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора - прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК.

Він нагадав, що суд першої інстанції виніс рішення (Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову С.БЕРЗІНОЇ щодо закриття кримінальної справи – УНІАН), а згодом апеляційний суд підтвердив законність порушення справи.

Виходячи з цього, сказав А.МЕЛЬНИК, «справу буде направлено із суду до прокуратури для проведення подальшого розслідування».

Як повідомляв УНІАН, С.БЕРЗІНУ було звільнено з посади генерального директора Київського зоологічного парку у жовтні 2010 року.

Кримінальну справу стосовно С.БЕРЗІНОЇ було порушено за фактом зловживання службовим становищем та розтрати коштів: ч.2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За даними прокуратури, колишній гендиректор зоопарку звинувачується у розтраті бюджетних коштів на суму 375 тис. грн.

На початку червня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову С.БЕРЗІНОЇ щодо закриття кримінальної справи.

25 червня С.БЕРЗІНА звернулася із позовом до Апеляційного суду Києва щодо порушення справи.