Якість відносин України та ЄС залежить не тільки від прогресу щодо асоціації – Фюле

Якість відносин між Україною та Європейським Союзом залежить не тільки від прогресу за столом переговорів щодо Угоди про асоціацію, вважає комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Ш.ФЮЛЕ сказав під час зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. У зустрічі також взяли участь міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ і членом Комітету з питань зовнішньої політики Європейського парламенту Ельмар БРОК.

Говорячи про відносини України та Євросоюзу, Ш.ФЮЛЕ зазначив: «Я думаю, найважливіше те, що якість відносин між Україною та ЄС залежить не тільки від прогресу, якого ми досягаємо за столом переговорів щодо Угоди про асоціацію. Хоча тут ми вже досягли багато чого».

Вітаючи гостей на 8-й Ялтинській щорічній зустрічі, В.ЯНУКОВИЧ відзначив широкі можливості цього заходу для конструктивного обміну думками з різних актуальних питань. «Це чудовий майданчик, щоб зустрітися та обмінятися думками», – зауважив він.

«Я хотів би, щоб ми обговорили питання порядку денного України та Європейського Союзу, майбутньої конференції «Східне партнерство» і визначилися, що ми на цьому шляху спільно можемо зробити», – сказав глава Української держави.

У свою чергу Ш.ФЮЛЕ високо оцінив можливості, які надає для спілкування Ялтинська щорічна зустріч. На його думку, це «дуже корисний та унікальний захід». «Ми всі вдячні за цю можливість, тому що це дійсно щось унікальне», – сказав Ш.ФЮЛЕ.

Член Єврокомісії відзначив, що цього року на Ялтинську зустріч зібралися представники різних організацій Євросоюзу. «Позитивним є те, що під час дискусії ми можемо зробити акценти на певні моменти, дуже важливі для відносин України та Євросоюзу», – сказав він.

Розмова В.ЯНУКОВИЧА зі Ш.ФЮЛЕ, К.БІЛЬДТОМ та Е.БРОКОМ тривала понад дві години. Сторони обговорили тему європейської інтеграції України, а також питання внутрішньої політики України, у тому числі щодо судової справи колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як сказав глава Української держави, у середу він мав телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, під час якої вони обговорили стан відносин України та Європейського Союзу і внутрішньополітичну ситуацію в України. За словами В.ЯНУКОВИЧА, вони домовилися продовжити цю розмову під час саміту «Східне партнерство», який відбудеться 29-30 вересня у Варшаві.