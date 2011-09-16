Янукович за активізацію співпраці з Молдовою. «Перерву потрібно заповнити»...

Україна виступає за активізацію співпраці з Молдовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на зустрічі з прем`єр-міністром Молдови Володимиром ФІЛАТОМ у п`ятницю в Лівадії, де відбувається 8-й форум Ялтинської міжнародної стратегії.

«Перерву, що була в наших відносинах, потрібно заповнити», - наголосив Президент.

Він вважає, що особиста участь прем`єра Молдови в конференції в Ялті говорить про те, що у двох країн є гарна перспектива.

«Добрі традиції, які були між Україною і Молдовою, будуть відновлені», - вважає український Президент.

У свою чергу, В.ФІЛАТ відзначив, що Україна і Молдова є сусідами і друзями.

«Ми маємо бути поряд у процесі допомоги один одному», - сказав він.