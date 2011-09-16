Клюєв виступає за створення Комітету ВР з євроінтеграції

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ виступає за створення у Верховній Раді Комітету з євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської міжнародної стратегії (Лівадія, Крим).

«Ми хотіли б, щоб було створено окремо комітет з євроінтеграції», - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, він потрібний для адаптації українського законодавства до європейського. «Необхідно величезну кількість законів адаптувати до законодавства Європи», - сказав він.

Крім того, А.КЛЮЄВ заявив, що Україні залишилося ухвалити п`ять законопроектів про безвізовий режим.