Клюєв виступає за створення Комітету ВР з євроінтеграції
15:59, 16 вересня 2011Різне
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Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ виступає за створення у Верховній Раді Комітету з євроінтеграції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської міжнародної стратегії (Лівадія, Крим).
«Ми хотіли б, щоб було створено окремо комітет з євроінтеграції», - сказав він.
За словами А.КЛЮЄВА, він потрібний для адаптації українського законодавства до європейського. «Необхідно величезну кількість законів адаптувати до законодавства Європи», - сказав він.
Крім того, А.КЛЮЄВ заявив, що Україні залишилося ухвалити п`ять законопроектів про безвізовий режим.
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