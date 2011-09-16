Рішення про вступ до Митного союзу має приймати народ України - Путін

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що рішення про вступ до Митного союзу має приймати український народ, і це вигідніше за інтеграцію в єврозону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні в Сочі.

«Остаточне рішення завжди приймає народ тієї чи іншої країни під час відкритої дискусії, проведення передбачених законодавством країни певних процедур для прийняття рішень доленосного характеру», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що це впевнений вибір кожної країни - визначати, в які об`єднання їй вступати.

Російський прем`єр сумнівається, що в умовах проблем в єврозоні України буде приєднуватися до Євросоюзу. «Це абсолютно нереальні речі, але як стратегія цей вибір абсолютно можливий», - сказав він.

В.ПУТІН зазначив, що при цьому виникає питання економічної доцільності.

За його словами, це повинні визначати «наші українські друзі та колеги» - прагнути до єврозони або використовувати наявні конкурентні переваги, пов`язані з величезною кооперацією економік України та Росії.

Він упевнений, що потрібно використовувати переваги єдиного транспорту, енергетики, використовувати переваги ментального і культурологічного характеру, відсутність мовних бар`єрів.

«Це величезний пласт факторів, які, безумовно, забезпечували б більшу конкурентоспроможність української, та й російської, та й усіх інших учасників Митного союзу економік. Тут немає жодних сумнівів. Мені здається, що міркування, які говорять, що потрібно рухатися в інший бік, швидше за все, мають політико-емоційний характер, а якщо подивитися на цифри, на реалії, то стане зрозуміло, що вигод у Митному союзі більше», - наголосив В.ПУТІН.

Крім того, він зауважив, що Митний союз буде інтегруватися у спільний європейський простір. За його словами, про створення єдиного євророссійского економічного простору заявляв Президент Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Одне іншому не суперечить, але, природно, ми не можемо і не будемо нічого нав`язувати нікому з наших партнерів. Зрештою, це має бути їх свідомиим вибором. І ми будемо продовжувати співпрацювати (з Україною) в будь-якому разі», - сказав він.

В.ПУТІН зазначив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв запрошення свого російського колеги Дмитра МЕДВЕДЄВА відвідати Москву найближчим часом (24 вересня - УНІАН) і у сторін буде можливість поговорити і подискутувати на ці теми.

При цьому В.ПУТІН зазначив, що розмова буде не просто як із сусідом, а як з другом.