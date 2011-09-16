Затриманим у Лівії українцям надається допомога, запевняє Карпачова

Затриманим у Лівії українцям надається медична та правова допомога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА повідомила сьогодні на прес-конференції.

За словами омбудсмана, до неї звернулося багато родичів тих людей, затриманим на території Лівії.

Вона нагадала, що недавно зустрічалася з послом Лівії в Україні, а також спілкувалась з послом України в Лівії й після цього були спростовані чутки про розстріл 11 українських громадян, про що повідомляли деякі хорватські ЗМІ.

Н.КАРПАЧОВА зазначила, що дипломати відвідують затриманих українців. Вона підкреслила, що громадянам надається «різна допомога, в тому числі медична, правова».

При цьому вона підкреслила, що готова захищати права українців, оскільки проти них усіх ведеться розслідування. За словами омбудсмана, йдеться про 28 осіб, однак з яких жінка.

Н.КАРПАЧОВА нагадала, що лівійці високо оцінюють працю українських медиків.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали більш як 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамахірії Муамару КАДДАФІ.

Затримані обвинувачуються у тому, що як снайпери вони брали участь у бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українців утримують в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони відкидають звинувачення і стверджують, що працювали кухарями і нафтовиками.

5 вересня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив, що були затримані 23 українці, одного вже відпустили. За його словами, громадяни України проходять процедуру перевірки на причетність до співпраці з режимом М.КАДДАФІ. Він уточнив, що ці люди є цивільними особами, зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.

Учора, 15 вересня, стало відомо про затримання у Лівії двох українців і двох росіян, яких підозрюють у ремонті танків для колишнього лівійського режиму.