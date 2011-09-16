Тимошенко виграє справу про арешт у разі звернення до Європейського суду - Карпачова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає, що колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, у разі звернення до Європейського суду з прав людини, виграє справу про арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА сказала сьогодні на прес-конференції.

За її словами, згідно з чинним законодавством, людина, яка була заарештована в статусі підсудної, не має права оскаржити постанову про арешт в апеляційному суді.

Н.КАРПАЧОВА повідомила, що звернулася до народних депутатів з проханням негайно внести зміни до чинного законодавства, якими передбачити право громадян оскаржувати рішення про арешт в статусі підсудного.

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що у Ю.ТИМОШЕНКО є всі підстави для звернення в майбутньому, якщо вона буде вважати за необхідне, до Європейського суду з прав людини для оскарження рішення Печерського райсуду столиці про арешт.

Вона вважає, що «це пряма дорога і пряма підстава» для звернення до Європейського суду.

Омбудсман навела приклад, що раніше Європейський суд розглянув справу «ГУРЕНКО проти України». За її словами, громадянин ГУРЕНКО, який був заарештований під час судового слідства, виграв справу.

На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, Ю.ТИМОШЕНКО також має всі шанси виграти у суді з прав людини справу про арешт.

«Якщо у державі немає другої інстанції на оскарження, то це є брутальне порушення права будь-якої людини», - заявила омбудсман.