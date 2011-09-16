19 вересня Печерський райсуд продовжить розгляд справи Луценка

У понеділок, 19 вересня, Печерський районний суд Києва у складі трьох суддів продовжить розгляд кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», судове засівання має продовжитися допитом свідків у справі. Загальна кількість свідків у справі - 148 осіб.

Початок судового засідання – 9.15. Адреса суду: вул. Гайцана, 4.