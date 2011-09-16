Глава МЗС та Генсек Ради Європи презентували План дій РЄ для України до 2014 року

Міністр закордонних справ України, голова Комітету міністрів Ради Європи Костянтин ГРИЩЕНКО та Генеральний секретар РЄ Торбйорн ЯГЛАНД презентували Плану дій Ради Європи для України на період до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація документу відбулась сьогодні у Києві.

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що за своїм змістом новий План дій Ради Європи для України передбачає реалізацію проектів за такими напрямками як розвиток демократії, посилення захисту прав людини та забезпечення верховенства права.

“Проекти, які будуть реалізовуватися в його рамках, покликані сприяти імплементації внутрішньодержавних пріоритетів, визначених Президентом України, в тому числі під час його виступу на червневій сесії ПАРЄ. Мова йде, в першу чергу, про реформи, спрямовані на забезпечення вільних і справедливих виборів, удосконалення системи судочинства, боротьбу з корупцією, зміцнення свободи слова і посилення соціальних гарантій”, - сказав він.

За словами міністра, практичними результатами імплементації проектів Плану дій має стати розвиток демократичних інститутів і процедур на національному, регіональному і місцевому рівнях.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що в більш загальному вимірі взаємодія України з Радою Європи сприятиме втіленню ключового стратегічного пріоритету України - інтеграції до ЄС.

“Я переконаний, що новий План дій допоможе зміцнити демократичні засади України”, - сказав міністр.

У свою чергу, Т.ЯГЛАНД зауважив, що найбільшим досягненням України за період її членства в Раді Європи є підвищення поваги до демократичних свобод та прав. Він запевнив, що Рада Європи продовжуватиме підтримку амбітних реформ в Україні у сфері прав людини, демократії, верховенства права.

Планом дій передбачена реалізація 51 проекту. Загальний бюджет цих проектів становить понад 22 млн. євро.